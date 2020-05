Het gebeurt niet heel vaak dat Apple, los van de update in het najaar, handige nieuwe functies toevoegt aan de Mac. Deze keer is zit er toch iets interessants bij voor MacBook-gebruikers. Apple introduceert in macOS Catalina 10.15.5 namelijk de nieuwe batterijconditiebeheer. Lees hier wat er nog meer nieuw is in macOS Catalina 10.15.5.



macOS Catalina 10.15.5 beschikbaar

De functie zorgt ervoor dat de batterij van een MacBook een langere levensduur krijgt. Apple verlaagt de maximale laadcapaciteit van de batterij, met als voordeel dat de levensduur van de batterij verlengd wordt. Met het helemaal leeghalen van de batterij en weer volledig opladen, kan de levensduur korter worden. De nieuwe functie voorkomt dat de batterij helemaal opgeladen wordt, door de temperatuur en het laadpatroon te analyseren. Op een enkele lading, gaat de batterij daardoor wel wat korter mee waardoor je de MacBook minder lang achter elkaar kan gebruiken. Voor mensen die de MacBook vaak de hele dag aan de oplader hebben hangen, komt de functie goed van pas.

De functie staat na het updaten naar macOS Catalina 10.15.5 standaard ingeschakeld. Wil je toch langer kunnen werken, dan schakel je het uit via Systeemvoorkeuren > Energiestand > Batterijconditie. Schakel hier de functie uit.

Daarnaast voegt Apple nog andere kleine verbeteringen toe in macOS Catalina 10.15.5, zoals een probleem waarbij de Finder vast kon lopen. Ook verwachten we dat er weer enkele bugs opgelost zijn. De releasenotes vind je onderaan dit artikel.

macOS Catalina 10.15.5 downloaden

Je downloadt macOS Catalina 10.15.5 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Dit zijn de releasenotes:

macOS Catalina 10.15.5-update – Opnieuw opstarten vereist macOS Catalina 10.15.5 biedt batterijconditiebeheer in de Energiestand-instellingen voor notebooks, een optie om de automatische focus van videotegels in FaceTime-groepsgesprekken te regelen en regelaars om de ingebouwde kalibratie van je Pro Display XDR te verfijnen. Deze update verbetert ook de stabiliteit, betrouwbaarheid en beveiliging van je Mac. Batterijconditiebeheer Met batterijconditiebeheer kun je de levensduur van de batterij van Mac-notebooks maximaliseren

Het voorkeurenpaneel ‘Energiestand’ geeft nu de batterijconditie weer en meldt wanneer er onderhoud nodig is vanwege de batterij

Optie om batterijconditiebeheer uit te schakelen Ga voor meer informatie naar https://support.apple.com/kb/HT211094. Instelling voor FaceTime-focus Optie om de automatische focus bij FaceTime-groepsgesprekken zo te regelen dat videotegels niet van grootte veranderen wanneer een deelnemer aan het woord is Fijnafstemming van de kalibratie voor Pro Display XDR Regelaars om de ingebouwde kalibratie van je Pro Display XDR te verfijnen door het witpunt en de luminantie zodanig aan te passen dat deze exact overeenkomen met je eigen schermkalibratiedoel Deze update bevat ook probleemoplossingen en verbeteringen. Er is een probleem verholpen waarbij Herinneringen geen meldingen verstuurde voor herhaalde herinneringen

Er is een probleem verholpen waarbij er geen wachtwoord kon worden ingevoerd in het inlogscherm

Er is een probleem verholpen waarbij Systeemvoorkeuren zelfs na het installeren van een update een meldingenbadge bleef weergeven

Er is een probleem verholpen waarbij de ingebouwde camera mogelijk niet werd gedetecteerd wanneer je deze probeerde te gebruiken nadat je een videoconferentie-app had gebruikt

Er is een probleem verholpen waarbij interne luidsprekers van Mac-computers met de Apple T2 Security-chip mogelijk niet als geluidsuitvoerapparaat werden weergegeven in het voorkeurenpaneel ‘Geluid’

Er is een stabiliteitsprobleem verholpen met het uploaden en downloaden van mediabestanden uit de iCloud-fotobibliotheek terwijl je Mac zich in de sluimerstand bevond

Er is een stabiliteitsprobleem verholpen bij het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens naar RAID-volumes

Er is een probleem verholpen waarbij de toegankelijkheidsinstelling ‘Verminder beweging’ de snelheid van animaties in een FaceTime-groepsgesprek niet verlaagde Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar.

Meer informatie over deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT210642.Β Β

Meer informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op: https://support.apple.com/kb/HT201222.