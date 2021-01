iCulture Vandaag: dit was dinsdag 26 januari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 26 januari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is tijd om te updaten! Vanavond verschenen meerdere updates waarmee je je toestellen weer kunt bijwerken en de nieuwste functies kunt proberen, zoals Handoff voor de HomePod mini (als je die hebt). Je kunt ook genieten van een nieuwe wijzerplaat en een nieuwe VoiceOver-functie. Maar er is nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

​

Deals

​

Tips en uitleg

​

Apps

Met deze 12 apps kun je zakelijk chatten met collega’s, zodat je in contact blijft.

Tweetbot 6 is verschenen en dat betekent: meer functies, maar ook een nieuw betaalmodel.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Gemini 2: The Duplicate Finder (gratis, macOS + IAP , 10.10+) - De Mac-app waarschuwt je nu vanzelf voor dubbele bestanden. Dit voorkomt dat zich allerlei dubbele rommel opstapelt.

, 10.10+) - De Mac-app waarschuwt je nu vanzelf voor dubbele bestanden. Dit voorkomt dat zich allerlei dubbele rommel opstapelt. Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Zoek je naar een locatie in België? Dan zie je meteen de goede kaart en data! De weerkaarten zijn opgepoetst naar betere kwaliteit en de tijd in de grafiek klopt nu altijd. Tenminste…

, iOS 12.0+) - Zoek je naar een locatie in België? Dan zie je meteen de goede kaart en data! De weerkaarten zijn opgepoetst naar betere kwaliteit en de tijd in de grafiek klopt nu altijd. Tenminste… Ditzo Zorg App (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Op zoek naar de juiste declaratie op het declaratieoverzicht? De app vertelt je bij het filteren alvast hoeveel resultaten er gevonden zijn. Daarnaast kun je nu ook filteren op verzekerden die in het verleden op jouw polis stonden.

9292 reisapp & route planner (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Het instellen van ’Opties’ heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Je kunt nu aan het begin en einde van je reis kiezen voor een elektrische fiets/scooter of een huurfiets (alleen laatste stuk van je reis). Je krijgt bij elk reisadvies een muziekafspeellijst aangeboden, die precies de reisduur vult, helemaal naar jouw muzieksmaak! En de app is nu voorbereid op het tonen van Flex-OV zoals de watertaxi in Rotterdam.

Fleksy- GIF, Web & Yelp Search (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Nu met een marktplaats voor extra designs.