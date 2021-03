FaceTime spam

De klachten over spam door FaceTime-groepsgesprekken zijn te vinden in de Apple Support Forums en op sociale media. Er komen steeds nieuwe groepsgesprekken binnen van onbekende nummers en accounts. Met FaceTime’s functie voor groepsgesprekken kun je tot 31 nummers tegelijk bellen. Als één van de personen in de groep ophangt of wanneer het gesprek mislukt, komt er een tweede gesprek vanaf een ander nummer binnen. Meestal zijn dit willekeurige gebruikers die in verwarring zijn geraakt en bezorgd zijn dat ze iets missen. Ze bellen iedereen uit de groep terug en starten daarmee een nieuw groepsgesprek. Daardoor ontstaat een kettingreactie en ontvang je in korte tijd meerdere uitnodigingen voor groepsgesprekken.



Vaak gaat het binnenkomende gesprek maar één of twee keer over en wordt dan opgehangen. Het gevolg is dat mensen ongevraagd gebeld werden, denken dat er iets aan de hand is er vervolgens nog meer mensen gaan bellen. Het zou gaan om een prank, een grap. Vooral als het ‘s avonds laat is, is het extra vervelend maar ook extra effectief: mensen die op een onverwacht moment gebeld worden denken al snel dat er iets loos is.

Dit kun je eraan doen

Apple’s beveiligingsfuncties van FaceTime bieden geen uitkomst. Je kunt momenteel wel losse nummers en accounts blokkeren, maar geen complete groepen. Heb je er last van, dan moet je 31 nummers per keer blokkeren, om te voorkomen dat je steeds wordt gebeld door mensen uit dezelfde groep.

Ook kun je in FaceTime niet het aantal bellers beperken. Er zijn genoeg mensen die alleen 1-op-1 of in een kleinere groep van hoogstens drie of vier mensen facetimen, maar nooit van plan zijn om met tientallen mensen tegelijk te gaan bellen. Apple zou het probleem gemakkelijk kunnen beperken door bijvoorbeeld een schakelaar te maken waarmee je de limiet op maximaal 5 kunt zetten.

Heb je er echt veel last van, dan zou je je mobiele nummer kunnen uitschakelen voor FaceTime. Je zou ook de hele FaceTime-functie tijdelijk kunnen uitschakelen, als je er toch weinig gebruik van maakt. Je kan dan met je favoriete personen afspreken dat ze eerst een tekstberichtje sturen, als ze willen videobellen.