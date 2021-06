T-Mobile schakelt vanaf 1 juni het 2G-netwerk uit voor gebruikers. Het zal weinig gevolgen hebben voor gebruikers, want alleen de echte die-hards gebruiken nog een telefoon die afhankelijk is van 2G. Waaronder de allereerste iPhone.

De iPhone 2G werkte alleen op 2G-netwerken

De eerste iPhone wordt ook wel iPhone 2G genoemd, om duidelijk te maken dat alleen het 2G-netwerk werd ondersteund. Z’n opvolger kreeg dan ook de veelbetekenende naam iPhone 3G. Van die allereerste iPhone zijn maar liefst 6,1 miljoen exemplaren verkocht, maar de kans dat ze nog in gebruik zijn is niet zo groot meer. Het toestel krijgt al jarenlang geen updates meer en qua schermformaat is het ook niet meer van deze tijd. Maar soms zou je zo’n telefoon nog weer even uit de kast willen halen om te kijken of ‘ie nog werkt. Je zult dan over een simkaart van Vodafone of KPN moeten beschikken, want T-Mobile biedt vanaf vandaag geen 2G-netwerk meer.



T-Mobile stopt met 2G, andere providers met 3G

T-Mobile stopt met het 2G-netwerk om ruimte te maken voor nieuwere netwerken zoals 4G en 5G. Daarmee is het de eerste provider in Nederland die het 2G-netwerk uit de lucht haalt. Het bestaat al sinds 1999 en het is geschikt voor bellen, sms’en en internetten op lage snelheid. Toestellen die er nog gebruik van maken zijn:

Nokia 100, 105, 108, 113, 150, 1600, 1616, 1650, 2310, 3310, 3720, 6230, 6231i, 6300, 6303i, 6310i en C1-01

Samsung b300, c260, c270, e1120, e1150, e1550i, e1170, e1180, e1190, e1270, Pusha, Stratus, GT-e1190, GT-e1150 en GT-e1200

Alcatel 2004C, 2008G, 1016D, 1035X

Sony Ericsson: alle toestellen

Toestellen van minder bekende merken als Emporia, Fysic, Doro, Primatronix, Ruggear en CAT

… en natuurlijk de Apple iPhone 2G.



De originele iPhone werkte nog op 2G, maar in dit reclamespotje wekte Apple de indruk dat het toch heel modern was.

T-Mobile stopt alleen met het consumentennetwerk voor 2G. Het 2G-netwerk voor zogenaamde M2M-toepassingen blijft in de lucht. M2M staat voor machine-to-machine communicatie; het gaat hierbij om apparaten die onderling met elkaar in verbinding staan, bijvoorbeeld om verkeersstromen in de gaten te houden en te communiceren met verkeerslichten. Ook in robotica, beveilingssystemen, slimme energiemeters en wagenparkbeheer wordt M2M gebruikt. T-Mobile houdt het 2G-netwerk voor M2M nog tot 1 juni 2023 in de lucht, zodat de (veelal zakelijke) gebruikers zich erop kunnen voorbereiden.

KPN stopt in 2022 met 3G

KPN en Vodafone hebben een andere keuze gemaakt: zij houden het 2G-netwerk voorlopig in de lucht, maar schakelen juist het 3G-netwerk uit. KPN stopt in 2022 met 3G, omdat inmiddels 95% van de klanten op het 4G-netwerk zit. Dat wordt volgens de provider alleen nog maar meer.

Nieuwe toestellen zijn standaard al uitgerust met 4G en ook alle bundels van KPN bieden 4G-snelheden. Voor mensen die een slechte dekking hebben is dit goed nieuws, want KPN gaat de vrijgekomen 3G-capaciteit gebruiken om het 4G-netwerk verder te verbeteren. Heb je geen 4G-dekking, dan val je bij KPN vanaf 2022 terug op het 2G-netwerk. Dit zal tot minstens april 2025 in de lucht blijven, als backup voor bellen en sms en voor internet of things-diensten.

Vodafone is al gestopt met 3G

Vodafone stopte met 3G in februari 2020, om dezelfde reden: vrijkomende capaciteit benutten voor sneller en stabieler 4G. De uitschakeling heeft geen noemenswaardige consequenties gehad. Sinds najaar 2017 verkocht Vodafone geen toestellen en abonnementen meer met alleen 3G. Wel zijn er nog Internet of Things-apparaten die een ingebouwde 3G-module hebben.

iPhones en 2G/3G-netwerken

Grote gevolgen voor iPhone-gebruikers hebben deze ontwikkelingen niet. De volgende toestellen worden zelden meer gebruikt:

Werkt alleen met 2G:

Originele iPhone uit 2007

Werkt alleen met 3G:

iPhone 3G

iPhone 3Gs

iPhone 4

iPhone 4s

Werkt gedeeltelijk met 4G:

iPhone 5 (niet alle frequenties ondersteund)

Vanaf de iPhone 5s kun je probleemloos gebruik maken van 4G. Voor bellen via het 4G-netwerk heb je echter minimaal een iPhone 6 nodig. Voor mensen met een ouder toestel die willen upgraden en lang met hun toestel willen doen heeft Apple de iPhone SE gemaakt, waarbij we het model uit 2020 aanraden. De SE uit 2016 krijgt vermoedelijk geen updates meer.

Mocht je op zoek willen gaan naar een nieuwe iPhone, check dan onze iPhone vergelijker, waarin we de huidige iPhone-modellen naast elkaar zetten.