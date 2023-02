Apple's VP of hardware engineering Matthew Costello en product marketing medewerker Alice Chan spraken onlangs met Men's Journal en TechCrunch over de nieuwe tweede generatie HomePod in uitgebreide interviews over de slimme speaker.

Apple heeft de grote HomePod opnieuw op de markt gebracht, in vrijwel dezelfde vorm en voor dezelfde prijs. Maar waarom eigenlijk? Apple stuurde twee medewerkers erop uit voor een interview, om respectievelijk Men’s Journal en TechCrunch uit te leggen waarom de herintroductie logisch is, volgens Apple. Het gaat om Apple’s VP hardware engineering Matthew Costello en productmarketingmedewerker Alice Chan.



Apple stopte in maart 2021 met de originele grote HomePod, nadat uit marktonderzoeken meermaals de indruk was ontstaan dat het met de verkoop niet zo goed vind. Chan vertelde echter, dat mensen sindsdien “meer interesse dan ooit” hebben getoond voor een grotere speaker met beter geluid. Wellicht speelt daarbij ook de volgorde van marktintroductie een rol: Apple had misschien beter eerst de kleine HomePod mini uit kunnen brengen om mensen warm te maken voor het product, om vervolgens een groter model met betere audiokwaliteit uit te brengen.

Chan bevestigde dat Apple oorspronkelijk niet van plan was om de grote HomePod opnieuw uit te brengen. Maar nu de beslissing is genomen om hem terug te brengen, gaat Apple het geleerde van de eerdere modellen in de praktijk brengen. Wat dit inhoudt en wat er dan precies geleerd is, blijft echter een raadsel.

De tweede generatie HomePod verschilt slechts op details van het eerdere model. Hij is ietsje kleiner en heeft een groter led-touchscreen aan de bovenkant. Maar dat zijn geen factoren die gebruikers nu over de streep zullen trekken. Dat Apple heeft vastgehouden aan het huidige design, heeft er volgens Castello mee te maken dat de interne teams dol zijn op deze vorm. Ook wifi 4 is volgens Costello geen stap terug, maar precies datgene wat je nodig hebt om alles goed te laten werken. Plus dat het ook nog eens weinig energie verbruikt.

Uiteraard kreeg Costello ook een paar kritische vragen voor zijn neus, waaronder het feit dat je geen stereopaar kunt maken van de eerste en tweede generatie HomePod. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat de audiokenmerken precies overeen moeten komen. Ook zegt Apple bij monde van Castello voor het eerst iets over de audiokwaliteit van de tweede generatie HomePod:

De nieuwe HomePod levert meeslepend, kamervullend geluid waar gebruikers dol op zijn – met nog meer detail, helderheid en lagen dan de originele HomePod.

Overigens zijn we het daar in onze review niet mee eens:

Uit onze test vonden we de eerste generatie HomePod toch een stuk beter klinken. Het geluid is op de voorganger niet alleen iets helderder, maar ook wat harder en de bas dreunt dieper door. Er zit dus wel degelijk een verschil in hoe beide speakers klinken en dat was ook te verwachten met de gewijzigde binnenkant. Dit verschil zul je echter alleen horen als je beide speakers zo naast elkaar zet en direct vergelijkt.

Apple wilde in beide interviews niets vertellen over de HomePod mini, zoals verkoopcijfers en toekomstplannen. Het enige wat Apple erover kwijt wilden, was dat de speaker “populair” is. Volgens analist Ming-Chi Kuo komt er in de loop van 2024 een vernieuwde HomePod mini.

De tweede generatie HomePod is vanaf vandaag te koop in Nederland, België en diverse andere landen. Hij kost €349 per stuk en is verkrijgbaar in zwart en wit. Lees ook onze HomePod 2023 review met luisterervaringen en meer.