Hoogtepunten kwartaalcijfers FQ1 2023

Apple brengt altijd een persbericht uit over de nieuwste kwartaalcijfers, maar daarin vind je alleen de cijfers en vage uitspraken over hoe “challenging” het allemaal was en hoe geweldig Apple gepresteerd heeft. Wat daarna komt is vaak een stuk interessanter: in de conference call met de CEO en CFO van Apple kunnen analisten vragen stellen over allerlei zaken. En terwijl Tim Cook en Luca Maestri proberen om zoveel mogelijk moeilijke vragen te ontwijken, valt er tussen de regels door toch genoeg te lezen. De meest interessante weetjes hebben we er voor jou uit gehaald.



#1 Meer dan 2 miljard actieve devices

Een lichtpuntje in de kwartaalcijfers is, dat er nu 2 miljard Apple-apparaten actief in gebruik zijn. Het gaat daarbij om de iPhone Apple Watch en andere producten. Vorig jaar in januari waren het er nog 1,8 miljard. De mijlpaal van 2 miljard werd behaald in het decemberkwartaal en is vooral te danken aan het weglokken van Android -gebruikers en gebruikers van andere smartphone-merken. Daarnaast waren er veel mensen die voor de eerste keer een Apple Watch hebben gekocht. Apple probeert voor verdere groei mensen binnen te halen die nog niet actief een Apple-device gebruiken. Bij de iPhone zijn de groeimogelijkheden wat beperkter, aangezien iedereen die een iPhone wil hebben er zo langzamerhand wel eentje heeft.

#2 Ontslagen bij Apple? Alleen als laatste redmiddel

Veel techbedrijven kondigen momenteel ontslagen aan. Zo hebben Google, Amazon en Meta laten weten dat ze duizenden medewerkers eruit hebben gezet. Bij Apple zal dat niet zo snel gebeuren. Het bedrijf is de afgelopen maanden al minder actief geweest met het aannemen van nieuw personeel en hoeft nu ook minder mensen de deur te wijzen. In een gesprek met de Wall Street Journal gaf CEO `Tim Cook aan dat ontslagen “het laatste is” wat Apple zal doen en dat het alleen gebeurt als het echt niet anders kan. Cook gaf ook toe dat Apple aanpassingen heeft gedaan qua uitgaven en aannamebeleid, vanwege de economische omstandigheden. Zo wordt er meer op kosten gelet. Toch zijn er ook bedrijfsonderdelen die nog wel nieuw personeel in dienst nemen. Ook zou Apple in vergelijking met andere bedrijven minder geld investeren in projecten die zich nog moeten bewijzen, zoals AR en VR. Apple kan het personeelsbestand ook beperken op een simpele manier: door mensen die vertrekken niet te vervangen door een nieuwe medewerker. Dit werd gisteren nog eens duidelijk, toen bekend werd dat het hoofd industrieel design geen vervanger krijgt.

#3 iPhone-verkopen zouden zijn gegroeid, als…

Apple boekte $6 miljard minder omzet met iPhones tijdens het afgelopen kwartaal. Dat lijkt een dramatische ontwikkeling, ware het niet dat er een simpele verklaring is. Het lukte de toeleveranciers van Apple simpelweg niet om aan de vraag te voldoen, waardoor er minder zijn verkocht. Cook gaf dan ook aan dat er een omzetgroei zou zijn geweest ten opzichte van Q1 2022, als er maar voldoende iPhone 14 Pro’s op voorraad waren geweest. Er was de afgelopen maanden een groot tekort aan toestellen. Volgens Cook is het marktaandeel van de iPhone wereldwijd wel gegroeid in het afgelopen kwartaal, ondanks de tekorten. De voorraadproblemen zijn overigens opgelost en de iPhone 14 Pro (Max) is nu op korte termijn leverbaar.

#4 Meer dan 935 miljoen betaalde abonnementen

Apple’s diensten zijn een vaste bron van inkomsten geworden voor Apple – en de omzet stijgt nog elk kwartaal. Ook nu weer: Apple maakte bekend dat er nu 935 miljoen betaalde abonnementen zijn. Dit waren 900 miljoen in het decemberkwartaal. Daarbij tellen alle abonnementen mee, dus ook die voor apps via de App Store en eigen diensten zoals Apple Music. Het aantal abonnees steeg snel tijdens de pandemie, maar is daarna weer afgevlakt toen mensen weer teruggingen naar hun dagelijkse werk. In heel 2022 is het aantal abonnementen gestegen met 150 miljoen. Qua omzet werd er een record geboekt van $20,8 miljard dollar.

#5 Apple Pay Later komt ‘binnenkort’

Apple Pay Later werd tijdens de WWDC 2022 aangekondigd als een van de functies van iOS 16. Hiermee kunnen mensen de afbetaling van hun aankopen spreiden via de Wallet-app. Het werkt alleen als je aankopen via Apple Pay doet. De verwachting was dat de functie al eind 2022 beschikbaar zou komen, maar dat is niet gelukt. Het komt nu in 2023, want Cook zegt dat het “binnenkort” van start gaat. Er loopt al een betatest onder Apple-medewerkers. Mogelijk zit het in iOS 16.4 dat in het voorjaar uitkomt. Volgens Bloomberg is er flinke vertraging opgetreden door technische uitdagingen. Helaas hebben we er in Europa niets aan, want de functie komt alleen in de VS beschikbaar.

#6 Hogere prijzen? Mensen betalen het toch wel

Op de vraag of de gemiddelde hogere verkoopprijs van Apple-producten wel vol te houden is in de huidige marktonstandigheden, antwoordde Cook dat mensen bereid zijn om hun budget te “stretchen” om het best mogelijke te kunnen kopen. De iPhone is voor mensen zo belangrijk geworden, dat een hogere prijs niet echt impact heeft, vindt Cook.

#7 Productie in de VS hoeft niet duurder te zijn

Analisten waren benieuwd of onderdelen die in de VS geproduceerd zijn duurder worden, zoals chips in de aanstaande fabriek van TSMC in Arizona. Volgens Cook is dat niet noodzakelijk het geval. “We weten op dit moment nog niet wat de impact zal zijn, maar we zijn er helemaal klaar voor om de grootste klant van TSMC in Arizona te worden”, aldus Cook. “We zijn trots om daaraan deel te nemen.”

#8 Vooruitzichten voor het volgende kwartaal

Apple gaf geen omzetschatting voor het komende maartkwartaal, maar gaf wel wat aanwijzingen wat we kunnen verwachten. CFO Luca Maestri zegt dat de omzet vergelijkbaar zal zijn met het decemberkwartaal. Diensten en iPhone zullen groeien, terwijl Mac en iPad met dubbele cijfers zullen zakken, in vergelijking met vorig jaar. Dit zou te maken hebben met macro-economische tegenwind en het feit dat de releasedata dit jaar anders vallen.

