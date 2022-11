Hé Siri wordt Siri

De snelste manier om bepaalde info op te vragen is vaak om ‘Hé Siri’ te zeggen. Zo kun je snel het tijdstip of het weerbericht op een bepaalde locatie opvragen of achterhalen hoe oud een bepaalde artiest is. Apple wil dat proces iets simpeler maken door ‘Hé Siri’ te vervangen door het kortere ‘Siri’. Intern wordt hier al een paar maanden aan gewerkt en als alles volgens plan gaat kan het volgend jaar of in het daaropvolgende jaar worden ingevoerd.



Apple heeft het simpele trigger-woord al onder het eigen personeel getest en verzamelt nu de noodzakelijke trainingsdata, om te zorgen dat ‘Siri’ correct wordt herkend. Siri moet daarbij in staat zijn om het woordje te herkennen met verschillende accenten en in meerdere dialecten. Bij twee woorden (dus ‘Hey Siri’) is dat een stuk makkelijker. Ook nu al komt het regelmatig voor dat Siri wordt geactiveerd, terwijl je iets heel anders zei.

Amazon deed eerder hetzelfde, door ‘Hey Alexa’ te vervangen door het kortere ‘Alexa’. Bij Google moet je ‘OK Google’ of ‘Hey Google’ zeggen, maar daarbij kun je vervolgvragen stellen zonder steeds weer het trigger-woord te noemen. Apple heeft dus een inhaalslag te maken. Door het in te korten tot ‘Siri’ kun je sneller vervolgvragen stellen, door het woordje ‘Hey’ achterwege te laten.

Verder werkt Apple aan andere aanpassingen, zoals diepere integratie van Siri in apps en diensten van derden. Ook wordt constant gewerkt aan verbetering van de te kiezen actie. Ook daar schort het nu nog wel eens aan. Iets anders, waar volgens Bloomberg nog wel iets aan gedaan kan worden, is om aan te geven welk apparaat het verzoek moet uitvoeren, bijvoorbeeld een iPhone of een HomePod.