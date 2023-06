We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Arnold

Te zien bij: Netflix

Nadat vorige week zijn nieuwe serie FUBAR van start ging bij Netflix, is er nu een driedelige documentaire te zien. Het drieluik gaat over zijn leven als bodybuilder, filmster en politicus.

A Beautiful Life

Te zien bij: Netflix

Een jonge visser met een verborgen talent wordt ontdekt door een muziekproducent. Nu moet hij beslissen of hij klaar is om een ster te worden. En liefde te vinden.

The Days (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Schuldig volgens sommigen, helden volgens anderen, maar iedereen die betrokken was bij Fukushima Daiichi, wachtte een onzichtbare, dodelijke dreiging: een ongeëvenaarde kernramp.

Manifest (S04B)

Te zien bij: Netflix

Een mysterieuze dramaserie over vliegtuigpassagiers, die bij aankomst te horen krijgen dat ze 5 jaar vermist zijn geweest. Het einde is nabij voor de passagiers van Montego Air-vlucht 828. In dit tweede deel van het vierde seizoen krijgen we hopelijk antwoord op de nog openstaande vragen. Een must om te kijken als je wilt weten hoe het afloopt.

Vortex

Te zien bij: Netflix

Franse misdaadserie die zich afspeelt in de nabije toekomst. In 1998 is Frankrijk net wereldkampioen voetbal geworden en rechercheur Ludovic Béguin (Tomer Sisley) en zijn vrouw Mélanie (Camille Claris) zijn in opperbeste stemming. Mélanie besluit de volgende ochtend te gaan hardlopen, maar komt niet terug en wordt dood teruggevonden op een nabijgelegen strand. Toch is dit geen standaard misdaaddrama, maar een sciencefictionserie. In 2025 krijgt Ludovic de kans om via een virtual reality-programma de kans om de dood van zijn vrouw te voorkomen.

Supernova

Te zien bij: HBO Max

Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Deze tijd die ze samen hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden.

Magic Mike’s Last Dance

Te zien bij: HBO Max

Bijna vier maanden nadat deze film in de bioscoop verscheen is ‘ie nu al op HBO Max te zien. Het is de laatste film in de Magic Mike-trilogie, waarin Channing Tatum terugkeert als hoofdfiguur. Hij is gestopt als stripper en werkt nu in Miami als barman. Wanneer Max (Salma Hayek) vraagt of hij haar wil helpen een show in Londen te produceren, wordt hij weer aangetrokken door zijn vroegere leven. De film kreeg gemengde reviews: kijkers vonden het wel vermakelijk en het einde is ook prima. Maar het is niet voor iedereen.

Painting With John (S03)

Te zien bij: HBO Max

Bob Ross, maar dan anders. De getalenteerde John Lurie kruipt weer bij het haardvuur om je uit te leggen hoe je een mooi schilderij maakt en babbelt ondertussen een hoop bij elkaar. In Seizoen 3 zijn de zes afleveringen opnieuw 30 minuten lang, waarbij je elke vrijdag nieuwe afleveringen te zien krijgt.

The Idol

Te zien bij: HBO Max

The Idol is een muzikaal drama en is mede bedacht door de Canadese singer-songwriter The Weeknd. The Idol draait om (Lily Rose-Depp) die haar titel als ’s werelds meest sexy popster wil terugverdienen. Ze krijgt daarbij hulp van Tedros (The Weeknd), de leider van een nieuwerwetse sekte, waar Jocelyn een complexe romantische relatie mee krijgt. Vol met satire over de muziekindustrie, maar kreeg een matige ontvangst van de critici.

Swamp Lion

Te zien bij: Amazon Prime Video

Nadat bij hun zoon kanker is vastgesteld, worstelen Bee en Jim om de berg van medische rekeningen te trotseren. In deze emotionele en financiële crisis besluit Jim uiteindelijk drugs te smokkelen over de Amerikaans-Mexicaanse grens. Elk moreel besef wordt overboord gegooid, want Jim doet alles wat nodig is om zijn enige zoon te redden.

Medellin

Te zien bij: Amazon Prime Video

Amazon pakt uit met een actie-komedie. Om zijn jongere broer te redden van een gevaarlijk kartel in Medellín, heeft Reda (Ramzy Bedia) een plan dat zo simpel is als compleet gestoord: stel een team samen en beraam een aanval in Colombia. Maar dit waanzinnige avontuur loopt uit de hand wanneer hij besluit de zoon van de kartelleider te ontvoeren om hem te ruilen voor het leven van zijn broer.

With Love (S02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een romantische komedie met lichtvoetig vermaak. Broer en zus Jorge en Lily Diaz proberen zich staande te houden in de datingwereld en hebben daarbij wisselend succes. Gelukkig hebben ze voldoende support van de mensen in hun omgeving. Lachen en huilen wisselen elkaar af.

In Bob We Trust

Te zien bij: Amazon Prime Video

Documentaire over ondernemer Bob Ultee, die de Nederlandse Elon Musk wil worden. Niet iedereen heeft daar vertrouwen in.

Mocro Maffia (seizoen 5, aflevering 1)

Te zien bij: Videoland

Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

As Good as Dead

Te zien bij: Pathé Thuis

Bryant raakt bevriend met een tiener met problemen en laat hem kennismaken met vechtsporten. Als Bryants mysterieuze en gevaarlijke verleden hem inhaalt, wordt hij gedwongen tot een strijd op leven en dood.

Silver Haze

Te zien bij: Pathé Thuis

Na een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd is verpleegster Franky nog altijd op zoek naar antwoorden. Wanneer ze verliefd wordt op Florence, haar patiënt, ontvluchten ze samen de stad en begint Franky haar verleden onder ogen te zien.

