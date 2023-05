Apple's enthousiasme over de tv-serie Ted Lasso houdt maar niet op. Binnenkort kun je bij je iPhone en Mac ook meteen een Ted Lasso-shirtje bijbestellen. De kledinglijn van Ted Lasso komt in de online Apple Store beschikbaar.

Er was een tijd dat Apple zelf kleding met Apple-logo verkocht*. Er waren sweaters en sneakers die tegenwoordig voor veel geld verkocht worden. Of de shirts van Ted Lasso ook diezelfde cultstatus krijgen, valt te betwijfelen. Maar de fans kunnen ze wel wat makkelijker in huis halen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple ze online verkopen.



Gurman vertelt dat in de nieuwste versie van zijn Power On-nieuwsbrief, waarin hij ook een opsomming geeft van de topfiguren binnen Apple die betrokken zijn bij de Reality Pro-headset. De Ted Lasso-kledinglijn was eerder alleen verkrijgbaar bij Apple’s partner Nike, die tevens zorgt voor de productie en distributie. Vóór de samenwerking met Nike was er een beperkte hoeveelheid Ted Lasso-merchandise verkrijgbaar via Warner Bros.

Na het derde seizoen

De timing is wel wat aan de late kant: de kledinglijn komt in juni in de winkels, terwijl op 31 mei de finale is van het derde en laatste seizoen. Het enthousiasme van de fans zal daarna zonder nieuwe afleveringen moeilijk vast te houden zijn. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis heeft aangegeven dat er geen seizoenen meer bij komen, maar Apple heeft dat nog niet officieel bevestigd. Eén mogelijke theorie is dat Nike nog met een berg Ted Lasso-merchandise zit opgescheept en daar nu versneld vanaf wil. Een andere theorie is dat er spin-offs komen rondom populaire karakters uit de serie, waardoor de shirts ook over een jaar nog verkocht kunnen worden.

Geen kledingrekken in de Apple Store

Je kunt kiezen uit voetbalshirts, sjaals en andere accessoires van AFC Richmond. Het is de eerste keer dat Apple merchandise rondom een tv-show aanbiedt. De Nike-kleding zal alleen online verkrijgbaar zijn. In de winkels komt een bord met QR-code om klanten erop te wijzen dat ze het kunnen kopen. Vermoedelijk zal de kleding alleen te krijgen zijn in landen waar de meeste fans zijn.