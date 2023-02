Apple brengt regelmatig software-updates uit, waarbij er af en toe ook een bugfix-update uitgebracht wordt. Bij grote updates zoals naar iOS 16 is het soms verstandig om nog even te wachten met updaten, omdat niet alle apps geoptimaliseerd zijn. Bij kleinere updates is dat meestal niet het geval, omdat Apple daar alleen wat kleine bugfixes oplost die geen impact hebben op de werking van apps. Je kunt dan ook vaak meteen updaten en dat wordt in het geval van belangrijke beveiligingsupdates ook vaak aangeraden. Maar bij iOS 16.3.1 is het toch even oppassen, als je ten minste gebruikmaakt van Google Foto’s.



Google Foto’s crasht bij iOS 16.3.1

Kort na het verschijnen van de iOS-update, klagen meerdere gebruikers op Twitter over spontane appcrashes van de Google Foto’s-app. De app crasht direct nadat je hem opent, als iOS 16.3.1 op je toestel geïnstalleerd staat. Het is niet duidelijk wat het probleem precies veroorzaakt. Niet iedereen zou er last van hebben, maar een groot deel van de gebruikers zegt wel last te hebben van het probleem.

Maar gelukkig hoeft een oplossing niet meer lang te duren. Google zegt tegenover the Verge dat ze op de hoogte zijn van het probleem. Er hoeft gelukkig geen nieuwe iOS-update te komen, want Google zegt dat het in een volgende update van de Google Foto’s-app opgelost zal worden. Op dit moment is Google aan het werk aan verise 6.23.1 die het probleem op zal lossen. We verwachten dat die update op korte termijn voor iedereen beschikbaar komt. We updaten dit artikel zodra de update beschikbaar is in de App Store.

Tot die tijd kun je dus misschien betere even wachten met het downloaden van iOS 16.3.1, als je om wat voor reden dan ook afhankelijk bent van Google Foto’s. Aan de andere kant: in iOS 16.3.1 wordt een belangrijk beveiligingslek gedicht en diverse bugs opgelost, dus het is ook belangrijk om de update snel te downloaden. Als je één of een paar dagen zonder Google Foto’s kan, kun je de update zonder gevolgen alsnog meteen downloaden.