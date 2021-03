Google’s cookie-alternatief FLoC is een slecht idee, zegt EFF

Google heeft een alternatief voor cookies bedacht met de naam FLoC. Het is onder andere bedoeld om Apple's anti-trackingmaatregelen in iOS 14.5 te omzeilen. Maar volgens de Electronic Frontier Foundation (EFF) is het helemaal niks.

Google’s Privacy Sandbox

Terwijl Facebook van de daken schreeuwde dat Apple kleine bedrijven kapotmaakte met nieuwe anti-trackingmaatregelen, bleef het bij Google stil. Het bedrijf ging achter de schermen bezig met een alternatief voor cookies. De oplossing heet FLoC (spreek uit: flock) en het geeft adverteerders bijna dezelfde omzet als cookies. Google belooft: “advertisers can expect to see at least 95% of the conversions per dollar spent when compared to cookie-based advertising”. Het is daarbij nog steeds mogelijk om gericht te adverteren bij bepaalde doelgroepen, zonder dat je in iOS 14.5 toestemming hoeven te geven via een pop-up. Volgens de EFF is het geen verbetering. FLoC zou slechts een andere manier van persoonsgericht adverteren zijn.



Wat is FLoC?

FLoC staat voor Federated Learning of Cohorts en wordt door Google een ‘privacy sandbox‘ genoemd. In plaats van het individueel volgen van gedrag en interesses word je met FLoC ingedeeld in een groep van gebruikers met dezelfde interesses.

FLoC gebruikt een algoritme in de Chrome-webbrowser, die in de gaten houdt welke websites je bezoekt. Het algoritme gebruikt dan die browserinformatie om je in een cohort te plaatsen, een groep van duizenden andere gebruikers met dezelfde browsergewoontes. Deze cohort kan vervolgens worden gebruikt door adverteerders om gerichte advertenties te plaatsen. Omdat het tracken niet meer op individuele basis gebeurt maar per groep, vindt Google het een privacyvriendelijk alaternatief. Google deelt alleen informatie over de cohort-groep met adverteerders, niet individuele data. Ook wordt de browserhistorie niet meer vastgelegd. De groepen zouden groot genoeg zijn om geen individuen te kunnen onderscheiden.

Vanaf maart kan FLoC getest worden, dankzij een update van de Chrome-browser. In het tweede kwartaal wil Google met adverteerders aan de slag. De technologie zou nog in een vroeg stadium zijn, waarbij het bedrijf nog meer opties achter de hand houdt voor de Privacy Sandbox. Maar FLoC is wel de meest kansrijke.

Er bestaat volgens EFF geen oplossing waarbij je het gedrag van internetgebruikers kunt tracken en tegelijk privacy kunt garanderen. Google kondigde vorige week vol trots aan dat Chrome geen cookies van derde partijen meer zal toestaan. Met een marktaandeel van 64 procent heeft Google de browsermarkt stevig in de hand.

De labels die Google nu op groepen gebruikers plakt, bieden geen bescherming voor je privacy, meent Bennett Cyphers van EFF:

Er zijn twee wegen naar de toekomst. Op de ene weg is het de gebruiker zelf die bepaalt welke informatie hij op welke website met wie deelt. Op de andere weg wordt die gebruiker van site tot site gevolgd en krijgt hij labels opgeplakt. Op het eerste oog zeggen die labels niets, maar ze zitten vol betekenis voor wie ze kan lezen.

‘Alle macht komt bij Google te liggen’

Google verklaart zich nu tegenstander van cookies, maar is nog steeds voorstander van het opbouwen van publieksprofielen en heeft het nieuwe systeem ontwikkeld in samenwerking met de reclamesector. Toch zijn ook adverteerders niet 100% voorstander. De controle verschuift daarbij dan de ad exchanges (waar de adverteerders het voor het zeggen hebben) naar Google’s eigen ecosysteem, de browser. In het Verenigd Koninkrijk is de lokale tegenhanger van de Autoriteit Consument & Markt daarom een onderzoek begonnen naar Google’s Privacy Sandbox.

FLoC is gewoon een alternatief trackingsysteem, vindt EFF, waarbij geautomatiseerde profielen worden opgebouwd. Daarbij is het nog steeds mogelijk om individuele gebruikers te identificeren met behulp van browser fingerprinting. Personen zouden bovendien op basis van ras, geslacht, leeftijd, geloof en financiële status ingedeeld kunnen worden in een groep, waardoor disciminatie mogelijk is.