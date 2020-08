Parallels 16 voor Mac verschenen

Voor mensen die afhankelijk zijn van Windows-software, is Parallels een bekende naam. De softwaremaker heeft in versie 16 een nieuw design ingevoerd, dat beter aansluit op het uiterlijk van Big Sur. Ook moesten er heel wat aanpassingen worden gedaan om de nieuwe architectuur en de vernieuwde kernel extensies te ondersteunen. Een paar functies springen er wat ons betreft uit. Zo is er nu een speciale reismodus (Travel Mode) waardoor de batterij van je MacBook zo’n 10 procent langer meegaat bij gebruik van Windows. Ook is het handig dat je automatisch schijfruimte kunt terugwinnen. Bij het afsluiten kun je virtuele machine zo instellen dat ongebruikte schijfruimte automatisch wordt teruggegeven. In totaal zitten er meer dan 30 vernieuwingen in.



Voor mensen die nog regelmatig een printer gebruiken is er ook goed nieuws. Je kunt voortaan dubbelzijdig afdrukken en er worden papierformaten tot maar liefst A0 ondersteund. Hiervoor zul je wel een speciale plotter nodig hebben. De ondersteuning van Boot Camp is verbeterd door nu grote schijven tot wel 8 terabyte te ondersteunen.

Wat de performance betreft is het opstarten van processen tweemaal sneller geworden en kun je 20% sneller teruggaan naar Windows. Virtualisatie brengt altijd performancekosten met zich mee, vertelden Alex Sursiakov en Dmitry Geynisman van Parallels tijdens een bespreking van de nieuwe functies. Het bedrijf heeft er daarom alles aan gedaan om de grafische performance met 20% te verhogen.

Mocht je je zorgen maken of jouw Windows-software wel wordt ondersteund, dan is de kans vrij groot dat het lukt. Met 20.000 ondersteunde programma’s zit er van alles bij. Een van de nieuwste is Samson Connect, een tool voor moleculair modelleren, dat momenteel heel toepasselijk is: het kan worden gebruikt om het coronavirus in kaart te brengen.

Verkrijgbaarheid

Parallels Desktop 16 is per direct verkrijgbaar. Een upgrade van elke vorige editie naar een onbeperkt geldige licentie kost €49,99. Nieuwe gebruikers betalen €99,99 voor een onbeperkte licentie of €79,99 per jaar voor een jaarabonnement.

Parallels Desktop 16 Pro kost voor een upgrade €49,99 per jaar en voor nieuwe gebruikers €99,99 per jaar. Bij alle genoemde licenties en abonnementen krijg je gratis gebruik van Parallels Toolbox voor Mac (allerlei handige tools) en Windows en Parallels Access (om op afstand toegang te krijgen tot je apparaten, onder andere vanaf iOS).