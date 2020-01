Europees Parlement pakt plannen voor universele telefoonlader weer op

Vandaag bespreekt het Europese Parlement opnieuw plannen om een universele oplader voor smartphones in te voeren. Een stemming volgt later. Het is al meer dan tien jaar geleden dat Europa zich sterk maakte voor een universele oplader, maar door een sterke lobby en te veel vertrouwen in zelfregulering is het er nog steeds niet van gekomen.

Opnieuw plannen voor universele smartphonelader

Helemaal stilgezeten hebben de Europese Parlementsleden niet, want ook in augustus 2018 werd opnieuw gesproken over een universele oplader voor smartphone. Ook toen bleef het bij vergaderen, maar kwam er geen wetgeving. Toch wilde de Europese Unie het al in 2014 invoeren. De voordelen zijn duidelijk: volgens schattingen belandt er jaarlijks meer dan 51.000 ton aan elektroschroot op de afvalberg door afgedankte telefoonladers.



Zo’n standaard oplader moet in staat zijn om alle mobiele telefoons, tablets, e-booklezers en andere draagbare apparaten op te laden. Het debat in het Europese Parlement moet het onderwerp nu opnieuw op de agenda zetten. Het Belgische parlementslid Hilde Vautmans vindt dat Europa nu snel actie moet ondernemen. Het Europees Parlement zal de Europese Commissie vragen om rond juli 2020 extra maatregelen te nemen. Het zal afhangen van Europees commissaris Thierry Breton. “Wij gaan hem dan ook écht stimuleren om deze ontwikkeling er zo snel mogelijk door te duwen”, aldus Vautmans.

Waarom de universele smartphone-lader er nog steeds niet is

Het probleem speelt al jaren en de voordelen zijn duidelijk. Waarom is het dan nog steeds niet ervan gekomen om een universele smartphone-lader uit te brengen? Het heeft te maken met een sterke lobby en laksheid van de Europese Commissie, zo ontdekte het Duitse magazine Netzpolitik. Apple heeft in 2009 samen met toenmalig marktleiders Nokia en Samsung wel een intentieverklaring ondertekend, maar daarna gebeurde er niets. Europa greep niet in.

Ondertussen is er wel iets anders gebeurd: veel fabrikanten zijn op micro-USB overgestapt. In 2011 was er daardoor al min of meer sprake van een standaardlader. Met één uitzondering: Apple. Dat bedrijf kwam in 2012 zelfs met een geheel nieuwe, afwijkende aansluiting: de Lightning-kabel. Om toch aan de belofte te voldoen bedenkt Apple iets geniepigs: er staat in de verklaring niet dat telefoons een micro-USB-poort moeten hebben, maar dat ze compatibel moeten zijn. Door een verloopstukje aan te bieden weet Apple toch binnen de regels te blijven. Volgens Apple was het document niet meer dan een intentieverklaring, geen harde afspraak. Het zou te lastig zijn om iPhones te voorzien van micro-USB.

Apple: ‘Miljard Lightning-kabels op de afvalberg’

In 2014 probeerde Europa het opnieuw, nu door te kiezen voor USB-C. Dat had vanaf 2016 de nieuwe universele aansluiting moeten worden. Veel fabrikanten stapten erop over, maar Apple niet en we zien dat ook nog niet zo snel gebeuren. Apple’s argument is dat er meer dan een miljard toestellen met Lightning-aansluiting op de markt zijn. Stapt Apple over, dan levert dat een gigantische berg elektronisch afval op.

De komende tijd zullen er weer nieuwe discussies oplaaien over de universele lader en over het feit of er wel altijd standaard een lader moet worden meegeleverd in de doos. Veel mensen hebben immers nog wel een paar laders liggen en anders kun je ze ook naar behoefte achteraf kopen. Apple heeft nog één makkelijke uitweg: draadloos opladen is inmiddels zo ingeburgerd, dat Apple binnenkort op iPhones zonder oplader kan overstappen. Dat is pas courage!