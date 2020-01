In een portret van Tony Blevins laat The Wall Street Journal zien hoe het hoofd van Apple's inkoop zorgt voor de laagste prijs. Zijn onderhandeltechniek wordt beschreven als sluw en slim. Wie is deze man en hoe doet hij zijn werk?

Tony Blevins is veeleisend en streng bij onderhandelingen

Wanneer je aan het roer staat van de inkoop bij een groot bedrijf als Apple heb je met serieuze bedragen te maken. Daarom is het belangrijk dat er bij ieder inkoopcontract gekeken wordt of Apple wel de juiste prijs heeft. Op de grote schaal waarop Apple opereert kan een paar dollar hier en daar al een groot verschil maken.



Een voorbeeld van Blevins’ sluwe onderhandelingen vond plaats bij STMicroelectronics. Deze toeleverancier van gyroscopen weigerde in 2013 een lagere prijs te bieden aan Apple. Blevins dreigde naar een andere fabrikant te gaan, maar STMicroelectronics hield voet bij stuk. Dit resulteerde in een verlies van $150 miljoen op de jaarlijkse omzet, zo meldt The Wall Street Journal.

Anonieme bronnen van Japan Display, een toeleverancier van LCD-schermen, vertellen dat het bedrijf volgens Apple meer informatie openbaar maakte dan toegestaan. Het werd namelijk duidelijker dat Apple een grote bestelling had gedaan. “Ben je gestoord?” Dat is wat Blevins zou hebben gezegd in een telefonische vergadering met het bedrijf.

Tot een boete kwam het niet, maar het verhaal gaat dat Blevins regelde dat Japan Display voortaan iedere openbare publicatie eerst door Apple moest laten goedkeuren. Door een anonieme medewerker met hoge functie bij Japan Display wordt Blevins’ manier van ‘onderhandelen’ een marteling genoemd.

Het team rondom Blevins rouleert ook regelmatig, zo blijkt uit het portret. Blevins zou bang zijn dat medewerkers van Apple een te hechte band krijgen met leveranciers, waardoor ze de focus op geldbesparing voor Apple uit het oog verloren.



Tony Blevins tijdens een toespraak bij North Carolina State University waar hij studeerde.

Blevins was al langer goed in besparen

Geld besparen is niet iets wat Tony Blevins bij Apple geleerd heeft. Toen hij net bij Apple werkte droeg hij al jaren een Hawaïaanse blouse. Om zijn nek hing een schelpenketting van $5, maar hij wist de prijs omlaag te krijgen naar $2. Het was volgens een oud-teamlid van Blevins een herinnering voor zijn medewerkers dat je nooit de volle mep moet betalen. Probeer dat maar eens als je de volgende keer in de Apple Store een nieuwe iPhone koopt.

“Als hij zo met zijn eigen geld omgaat, laat staan hoe hij met bedrijfsgeld is,” zegt ze tegen WSJ. Blevins zegt er van Apple niet op in te mogen gaan, maar laat wel weten “een loyale bedrijfsman” te zijn.

Het volledige portret van Tony Blevins is te lezen bij The Wall Street Journal.

Apple sluit meerjarige deal met Broadcom

Vandaag werd ook bekend dat Apple een meerjarige deal heeft gesloten met chipfabrikant Broadcom. Om welke chips het precies gaat is niet bekend, maar Broadcom levert naar eigen zeggen “zeer krachtige draadloze onderdelen en modules.” De twee bedrijven hebben al langer deals met elkaar en dat zet minstens nog 3 jaar door.

Afgelopen jaar sloten de bedrijven een andere deal voor onderdelen. Deze omzet dankzij twee deals tezamen wordt geschat op $15 miljard. De omzet van Broadcom in 2018 was voor 25% te danken aan Apple. Of dat zonder Tony Blevins een stuk meer zou zijn blijft waarschijnlijk voor altijd een raadsel.