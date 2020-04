Op Apple TV+ is een nieuwe docuserie verschenen genaamd Home. In deze serie staan bijzondere huizen wereldwijd centraal.

Apple TV+ staat inmiddels vol met een flink aantal series en films. Maar als je graag iets wil kijken wat iets realistischer is, dan kan dat nu met de nieuwe docuserie Home. Hoewel, realistisch: in deze serie staan huizen centraal die je niet zomaar op elke hoek van de straat vindt. In elke aflevering van Home op Apple TV+ staat een bijzonder huis en hun bewoners centraal.



Home op Apple TV+ kijken

De bewoners van negen bijzondere huizen wereldwijd openen hun deuren en geven je een kijkje binnenin hun bijzondere huis. Zo is er een huis in Mexico dat gebouwd is met een soort techniek die lijkt op 3D-printing, heeft een vader in Zweden een kas met een mediterraan klimaat gebouwd voor zijn autistische zoon en heeft een beeldhouwer een huis gebouwd met een oude Japanse houtverbrandingstechniek. In de serie leer je de mensen kennen, maar ook de verhalen achter hun unieke woning.

De docuserie staat dus niet vol met promotie voor HomeKit-accessoires, want het draait vooral om hoe het huis zelf gebouwd is. In totaal zijn er negen afleveringen en je reist onder andere langs Zweden, India, Malibu en Bali. Elke aflevering duurt ongeveer een half uur.

Ook nieuw: animatieshort Samen Hier

Woensdag 22 april is het weer de Dag van de Aarde en daarom heeft Apple een korte animatiefilm op Apple TV+ gezet. In Samen Hier: Wijs worden uit de wereld (in het Engels: Here We Are: Notes for Living on Planet Earth) leert een zevenjarig jongetje van zijn ouders over het Museum van Alles en over alles waar onze wereld toe in staat is. De animatiefilm duurt een half uurtje en is gebaseerd op het kinderboek van Oliver Jeffers.