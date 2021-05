We zijn benieuwd hoe jij de nieuwe apptracking op de iPhone en iPad ingesteld hebt. Blokkeer jij alles of sta je juist tracking toe voor persoonlijkere advertenties? Laat het ons weten in de poll.

Eén van de meest controversiële privacyverbeteringen van de afgelopen jaren is ongetwijfeld de anti-apptracking in iOS 14.5. Daarmee voorkom je dat apps gebruikmaken van je reclame-ID (IDFA) om je gedrag te volgen bij andere apps en websites. Apps moeten nu van Apple verplicht eerst toestemming vragen om dit te mogen doen. Je hebt als iOS-gebruiker nu een aantal keuzes wat betreft apptracking. Voor welke instelling heb jij gekozen?



iCulture peilt: wat heb jij ingesteld voor apptracking?

Uitgevers maken al jaren gebruik van methoden om je te tracken op apps en websites waar ze zelf niet noodzakelijk de eigenaar van zijn, om je in hun eigen apps gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Google of Facebook pixels, maar er zijn nog honderden andere manieren. Hierdoor kunnen gegevens over jou of je apparaat gecombineerd worden met informatie over jou die is verzameld via (andere) apps en websites. Er wordt op deze manier een profiel van jou opgebouwd, wat meestal resulteert in gerichtere advertenties. Zo’n profiel kan ook gedeeld worden met derden, wat voor adverteerders vaak zeer waardevolle informatie is.

Sinds iOS 14.5 heb je zelf de keuze om een deel van de tracking te blokkeren. Met de nieuwe trackingfunctie in iOS/iPadOS kies je zelfs welke apps wel of niet op deze manier je mogen volgen op andere apps en websites. Maar hou er wel rekening mee dat je hiermee voorlopig alleen reclameprofielen verhindert, maar bijvoorbeeld niet welke pagina’s je op een site of binnen een app bezoekt. Je blokkeert hier dus vooral je reclameprofiel (persoonlijke interesses) mee. Het is bovendien aan de ontwikkelaar om jouw keuzes na te leven.

Je opties in het kort

Je hebt zelf de keuze of apps trackingverzoeken mogen sturen en/of dat dit meteen voor alle apps geblokkeerd wordt. Kies je ervoor om de verzoeken toe te staan (schakelaar aan), dan kun je per app aangeven of deze je wel of niet mag volgen. Je hebt voor de apptracking een aantal keuzes:

Schakelaar “Sta trackingverzoeken van apps toe” uitgeschakeld (standaard): Staat deze schakelaar UIT , dan mogen apps je geen verzoek sturen om je te volgen. De apps worden daarmee ook automatisch geïnformeerd dat je niet wil worden gevolgd.

(standaard): Staat deze schakelaar , dan mogen apps je geen verzoek sturen om je te volgen. De apps worden daarmee ook automatisch geïnformeerd dat je niet wil worden gevolgd. Schakelaar “Sta trackingverzoeken van apps toe” ingeschakeld : Zet je de schakelaar AAN , dan mogen apps je toestemming vragen om je te kunnen volgen. Er verschijnt dan een pop-up melding waarmee je kan aangeven om wel of niet door de app te worden gevolgd. Optie “Vraag app om niet te tracken” bij pop-upmelding in betreffende app: je geeft aan dat de app je activiteiten in andere apps en websites niet mag volgen en je ook geen gepersonaliseerde advertenties of andere content mag tonen. Mogelijk gebruikt de app nog wel andere manieren om je gegevens bij te houden. Optie “Sta toe” bij pop-up: je geeft toestemming dat de app je mag volgen in andere apps en websites en jouw profielgegevens ook mag gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. In de melding staat uitgelegd wat de app met de informatie doet (bijvoorbeeld gerichte advertenties).

: Zet je de schakelaar , dan mogen apps je toestemming vragen om je te kunnen volgen. Er verschijnt dan een pop-up melding waarmee je kan aangeven om wel of niet door de app te worden gevolgd.



Voorbeeld van een melding voor apptracking.

Wil je meer lezen over de advertentietracking in apps, lees dan onze algemene tip.

Wat kies jij?

Nu is het tijd voor onze poll: staat bij jou de schakelaar voor trackingverzoeken uit of aan? Geef jij apps dan ook toestemming om je te volgen of toch liever niet? Stem op de optie die het beste bij je past.

Bekijk je dit artikel via de app? Dan vind je hier de poll.

Vlak na de introductie van iOS 14.5 waren er wat problemen met de apptracking, waardoor de schakelaar voor trackingverzoeken bijvoorbeeld grijs was. Inmiddels heeft Apple dit in de meeste gevallen opgelost. Werkt het bij jou nog niet goed, zorg er dan voor dat je iOS 14.5.1 geinstalleerd hebt. Zorg er ook voor dat de apps up-to-date zijn om de verzoeken met uitleg van apps te kunnen ontvangen.