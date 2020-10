Bug reset standaard e-mail- en browserapp na appupdates

Eén van de handige nieuwe functies in iOS 14 is het kiezen van een standaardapp voor e-mail of browsen. Je kan kiezen uit diverse bekende mail- en browserapps, zodat meteen de juiste app geopend wordt als je op een link tikt of een nieuwe mail wil opstellen naar een e-mailadres. Vlak nadat iOS 14 uit kwam, zorgde een bug ervoor dat de standaard weer gereset werd naar Apple’s eigen apps zodra je je iPhone opnieuw opstartte. Apple loste dit op in iOS 14.0.1, maar nu is een soortgelijke bug opnieuw opgedoken.



In onderstaande video in de tweet van @DCOneFourSeven is te zien wat er met de nieuwe bug precies gebeurd. Zodra je van jouw standaardapp, bijvoorbeeld Chrome of Spark, een appupdate installeert, zet je iPhone de standaardapp weer terug naar Mail en Safari voor respectievelijk e-mailen en browsen. Dat betekent dat je dus telkens als je een appupdate installeert, je handmatig je standaard weer moet aanpassen.

Apps van Google en Microsoft krijgen regelmatig updates, soms wel elke week. Het is daardoor behoorlijk onhandig dat de standaardapp telkens gereset wordt. Vermoedelijk gaat het hier om een bug die Apple redelijk eenvoudig kan oplossen. De bug is in ieder geval nog altijd aanwezig in iOS 14.1, de update die onlangs verscheen.

We verwachten dat Apple snel een bugfix uitbrengt, mogelijk iOS 14.1.1. Apple werkt al een tijdje aan de beta van iOS 14.2. We vermoeden dat Apple de fix eerst wil testen in een nieuwe versie van deze beta, waarna het alsnog als aparte update uitgebracht wordt. Zodra het probleem opgelost is, lees je dat op iCulture. Tot die tijd lees je in onze tips hoe je de standaardapps aanpast: