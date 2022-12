Ook iets voor Apple? Betalen voor extra softwarefuncties

Betalen per maand voor extra functies

Het blijkt uit een interview met Lila Snyder, topvrouw van Bose. Door een maandabonnement af te sluiten krijg je toegang tot extra functies. Volgens Snyder zijn hoofdtelefoons en oordopjes zo geavanceerd geworden, dat ze niet meer te vergelijken zijn met de producten van weleer. Software is een doorslaggevende factor geworden en na de aankoop moet een fabrikant constant updates blijven aanbieden, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, vindt Bose. Veel hoofdtelefoons en oortjes werken tegenwoordig met een aparte app, waarmee je instellingen zoals de equalizer kunt aanpassen. Apple is daarop een uitzondering: er is nog geen speciale AirPods-app, al zouden sommige gebruikers dat wel graag willen.



Bose wil niet alle onderhoudskosten van software bij de gebruikers in rekening brengen, maar denkt er wel over na om extra functies betaald te maken. Het gaat dan om functies die niet elke gebruiker nodig heeft. Extra ruisonderdrukking? Dat is dan €5,99 per maand.

Bose heeft gekeken naar het voorbeeld van autofabrikanten. BMW en Mercedes-Benz doen dat al. Bij BMW moet je een maandbedrag betalen voor stoelverwarming en bij Mercedes-Benz krijg je tegen betaling meer vermogen. Het gaat hier om functies die in feite al in de auto zijn ingebouwd, maar voor niet-betalende gebruikers zijn geblokkeerd.

Idee voor Apple?

Apple zoekt de afgelopen tijd naar extra inkomstenbronnen om de omzetrecords veilig te stellen. Dat heeft gevolg gehad dat er op steeds meer plekken advertenties te zien zijn, dat de drempel voor smakeloze reclames is verlaagd en dat appmakers onder druk worden gezet om op in-app abonnementen over te stappen.

Een dergelijk inkomstenmodel voor extra audio-functies zou lang niet iedereen toejuichen, maar het zou wel passen bij Apple’s recente zoektocht naar extra geld. Extra functies zoals Spatial Audio en lossless voor Apple Music zijn nu nog gratis beschikbaar gekomen, maar het is best denkbaar dat Apple voor dergelijke functies een vergoeding wil wil hebben. Als Apple nóg een stap verder wil gaan, brengen ze ook betaalde softwarefuncties voor devices uit. De basisfuncties van iOS en watchOS zijn dan gratis, maar wil je meer dan één widget op je iPhone of meer dan vijf wijzerplaten op je Apple Watch, dan moet je een maandelijkse vergoeding betalen.

Laten we hopen dat het niet zover komt.