Apple Pay werkt vanaf macOS Big Sur ook in Catalyst-apps

Met Catalyst kunnen ontwikkelaars hun iOS-apps makkelijk omzetten naar een macOS-variant. Dit gebeurt nu al met bijvoorbeeld de Woning-, Aandelen- en Dictafoon-app. Ook apps van derden worden mondjesmaat populairder. Deze nieuwe functie maakt het voor meer ontwikkelaars aantrekkelijk om een Mac-app te bouwen, omdat ze er meteen een betaalmethode aan kunnen toevoegen. Apple beschrijft de functie in nieuwe release notes van macOS Big Sur beta 2.

Catalyst apps zullen Apple Pay ondersteunen in macOS Big Sur

Bij Apple Pay denken we vooral aan het betalen in fysieke winkels met je iPhone of Apple Watch. Dit gaat via de ingebouwde NFC-chip, maar Apple Pay werkt, weliswaar in een andere vorm, ook op de iPad en Mac. Het gaat dan om aankopen in apps of via websites. Op dit moment kun je vanuit een Catalyst-app Apple Pay niet gebruiken, wat het hele pakket voor sommige apps onbruikbaar maakt.

Bekijk ook Apple Pay: het complete overzicht van Apple's betaaldienst Apple Pay is de mobiele betaaldienst van Apple. Bij welke banken werkt Apple Pay, in welke landen werkt het en hoe doe je een betaling? Lees hier alles over Apple Pay in Nederland, de beveiliging en alle aangesloten banken en winkels.

Gelukkig komt daar vanaf dit najaar verandering in dankzij een Apple Pay toolkit voor ontwikkelaars. iPad-apps die op een Mac met Apple Silicon-processor draaien werken wat Apple Pay betreft zonder enige aanpassing. Voor andere Macs biedt Apple methodes aan om de betaaldienst te implementeren. Desalniettemin belooft Apple dat het weinig werk is.

Het voordeel van Apple Pay op de Mac is dat gebruikers een vertrouwde omgeving te zien krijgen. Apple wil zo veel mogelijk apps beschikbaar hebben op de Mac. Daarom bestaat Project Catalyst sinds enkele jaren. Ontwikkelaars kunnen zo zonder al te veel moeite hun iOS-app ombouwen naar macOS. Apple zei dat Twitter binnen één dag een werkende versie van hun iPad-app naar de Mac konden omzetten.

Bekijk ook Catalyst: alles over universele apps voor iOS en macOS Apple maakt het overzetten van iOS-apps naar de Mac gemakkelijker. Hiervoor heeft Apple Catalyst aangekondigd. Dankzij Catalyst wordt het voor ontwikkelaars veel gemakkelijker om apps voor iOS en macOS te ontwikkelen. Ontwikkelaars kunnen er nu al mee aan de slag.

macOS Big Sur wordt nu getest

Op dit moment is Apple, samen met ontwikkelaars, bezig met het testen en doorontwikkelen van macOS Big Sur. De uiteindelijke versie moet in het najaar van 2020 te downloaden zijn voor iedereen met een geschikte Mac. Benieuwd of jouw Mac voor macOS Big Sur geschikt is? Bekijk dan ons overzicht. macOS Big Sur biedt onder meer een heel nieuw design met nieuwe icoontjes voor Mac-apps.