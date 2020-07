Iedereen kent wel de MX Master-muizen van Logitech. Ze liggen lekkerder in de hand en bieden meer functies dan de Magic Mouse van Apple. Daardoor zijn ze ook populair onder Apple-gebruikers. Speciaal voor hen heeft Logitech nu een uitvoering van de MX Master 3-muis gemaakt. Die kun je samen met het eveneens aangepaste MX Keys-toetsenbord gebruiken voor al je creatieve projecten. De kleur is spacegrijs, passend bij je Apple-accessoires. Beide producten zijn vanaf juli 2020 verkrijgbaar bij Amac, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Amazon.nl, CentralPoint.nl en bij de fabrikant zelf. Ze hebben een adviesprijs van €109 per stuk.



Logitech MX Master 3 voor Mac

De Logitech MX Master 3 Wireless Mouse (€109) is een draadloze muis met de nieuwste generatie MagSpeed Scroll Wheel. Hiermee kun je geruisloos wisselen tussen de nauwkeurige ‘click-to-click’ modus naar de ‘hyper-fast’ modus. Door de vorm ligt het wat prettiger in de hand dan Apple’s muis, met bijvoorbeeld een plek voor je duim. Daardoor kun je gemakkelijk bij het wiel en de knoppen aan de zijkant.

Er zit een Darkfield 4000 DPI-sensor in, die op bijna elk oppervlak werkt, zelfs glas. Verder heeft Logitech app-specifieke profielen voor Adobe, Google Chrome en Safari toegevoegd. De batterij gaat 70 dagen mee en kan worden opgeladen tijdens het gebruik.

Logitech MX Keys voor Mac

De MX Keys voor Mac (ook €109) is een draadloos toetsenbord met verlichting en een detector voor je handen. De toetsenbordverlichting wordt automatisch aangepast op het omgevingslicht. Je kunt opladen met USB-C-naar-USB-C. De interne batterij gaat wel iets korter mee: 10 dagen op één batterijlading. Schakel je de achtergrondverlichting uit, dan kun je maar liefst 5 maanden typen. Ook is er gezorgd dat je makkelijk van MacBook naar iPhone of iPad kunt wisselen.

De toetsen hebben een speciale indeuking gekregen, in de vorm van je vingertoppen. Ook zijn de letters er met speciale laserprint-technologie opgedrukt – iets wat alleen bij deze Mac-uitvoering het geval is. De afgeronde toetsen moeten prettig in gebruik zijn en goede feedback geven. Of dat zo is, gaan we binnenkort testen en in een review bespreken.

Wat ook bijzonder goed zou moeten werken is het wisselen tussen apparaten. Heb je een MacBook en een iMac, dan wil je misschien vaak wisselen en daarbij je muis meenemen zonder dat je moeilijk moet gaan zitten koppelen.

Het toetsenbord meet 20,5 x 430,2 x 131,6 mm en weegt 810 gram. Je hebt macOS 10.15 of nieuwer nodig en iPadOS 13.4 of nieuwer op de iPad. Dit is nodig om de muisfuncties te kunnen gebruiken. Op de iPhone heb je aan iOS 9 genoeg.

Beide accessoires zijn dus gericht op Mac-gebruiker, met extra aandacht voor snelheid en precisie. Het is vooral bedoeld voor mensen die op de Mac én de iPad werken, want sinds kort zit er goede muisondersteuning voor iPadOS.

Verder is Logitech ook nog van plan een nieuw Bluetooth-toetsenbord gericht op jongeren op de markt te brengen onder de naam Logitech K380. Voor de Nederlandse markt is deze echter nog niet aangekondigd. Wel interessant is dat het gericht is op mensen die iPhone, iPad en Mac gebruiken. Je kunt het gemakkelijk meenemen vanwege het lichte gewicht en de compacte afmetingen. Je kunt kiezen uit roze en roomwit. Hij kost vier tientjes.

Hieronder vind je ter vergelijking de prijzen van de MX Keys en MX Master 3 in de niet-geopimaliseerde variant. De Mac-versies verschijnen over een paar dagen in de Nederlandse winkels. Zoals je ziet valt op het toetsenbord niet zoveel te besparen door voor de ‘oude’ versie te kiezen. Bij de muis zijn de prijzen wel een stuk lager dan de €109 die je voor de Mx Master 3 voor Mac gaat betalen.