iCulture Vandaag: dit was donderdag 28 juli 2022

Vandaag keren we de vierde beta van iOS 16 binnenstebuiten en laten we je zien wat er nieuw is en wat er veranderd is ten opzichte van de vorige beta. Er zit een aantal opvallende wijzigingen in die niet altijd even handig zijn, terwijl er ook positieve veranderingen zijn. Al met al is duidelijk dat iOS 16 nog volop in ontwikkeling is. Verder vandaag laten we zien hoe de aankomende Live Activiteiten-functie in iOS 16 werkt en hebben we nog handige tips én een nieuw accessoire voor je!



Nieuws en opinie

Wat is er nieuw in beta 4 van iOS 16? Wij laten het je zien.

Dit accessoire maakt van je iPhone een PlayStation-controller, voor het spelen van games op je iPhone.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Het typt een stuk makkelijker met een iPad-toetsenbordhoes, ook handig voor Stage Manager!

Apps

Iets nieuws leren? Probeer het dan met deze educatieve apps voor volwassenen.