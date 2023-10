Language Pal taalwidget

Eén van de dingen waar je aan moet werken bij het leren van een vreemde taal, is je woordenschat. Daar komt de nieuwe widget Language Pal om de hoek kijken. Het is niet een op zichzelf staande app, maar maakt deel uit van Pixel Pals. Dit zijn kleine digitale huisdieren die de maker van de Apollo for Reddit-app had ontwikkeld als een soort grapje. Nu Reddit-apps niet meer financieel haalbaar zijn zoekt de ontwikkelaar naar nieuwe manieren om iets leuks met zijn app te doen: hij gaat hem vullen met allerlei minigames. Eén daarvan is een speelse manier om woordjes van een vreemde taal te leren.

Zoals veel mensen wel hebben meegekregen heeft Reddit een ‘onmogelijk’ betaalmodel ingevoerd voor third party Reddit-apps. Christian Selig, de maker van de succesvolle app Apollo, kon dat financieel niet bolwerken en besloot om ermee te stoppen. Maar helemaal klaar met het ontwikkelen van apps is hij nog niet. Hij brengt nu een widget voor het iOS-beginscherm uit waarmee je spelenderwijs woordjes kunt leren. De widget met de naam Language Pal is niet bedoeld als complete taalcursus, maar helpt je vooral om je woordenschat te trainen en een paar nieuwe woordjes erbij te leren.

Language Pal leert je 10 talen

Na het activeren van de widget kies je de taal, waarbij de volgende opties tot je beschikking staan:

Frans

Duits

Italiaans

Spaans

Japans Mandarijn (Chinees)

Arabisch

Koreaans

Hindi

Canadees Engels

Je krijgt nu telkens een woord te zien met drie mogelijke Engelse vertalingen. Tik op het juiste antwoord en ga door met de volgende. Aan het einde van de oefening (20 woordjes) krijg je een rapport met score. Jammer is dat je niet het niveau kunt instellen, dus sommige woorden zullen net iets te ingewikkeld zijn en voor anderen weer te simpel. Het is niet bekend of de widget zich ook gaandeweg aanpast aan jouw talenknobbel. Om Language Pal te gebruiken moet je al wel redelijk goed thuis zijn in het Engels, maar dat zal voor Nederlanders en Belgen geen bezwaar zijn.

Om de widget te kunnen gebruiken heb je de app Pixel Pals nodig. Hiermee kun je digitale huisdieren in het Dynamic Island van je iPhone laten rondlopen. De ontwikkelaar probeert echter steeds meer leuke dingen in deze app te stoppen, vooral sinds het in iOS 17 mogelijk is om interactieve widgets te maken. Zo vind je in deze app ook een 2048-minigame en de mogelijkheid om vrienden te maken, zodat je elkaars Pixel Pals kunt zien. De app is gratis te downloaden, maar om van alle mogelijkheden gebruik te maken heb je een premium-account nodig. Dit kost €17,99 per jaar.