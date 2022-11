We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Mythic Quest (S03)

De werkplekkomedie Mythic Quest keert terug voor het derde seizoen. Gamedevelopers Ian en Poppy hebben een eigen bedrijf opgericht, maar het team is nog steeds totaal discunctioneel. Ian (Rob McElhenney) is het creatieve brein achter Mythic Quest, een gigantische online multiplayer role-playing game. Maar al snel blijkt dat het niets is zonder Poppy (Charlotte Nicdao), zijn beste computerprogrammeur. Vorig seizoen verhuisden de twee naar een andere verdieping in hetzelfde gebouw om samen verder te gaan onder de naam Grimpop. Alleen die nieuwe kantoorruimte is al een kijkje waard: het is een oogverblindend witte ruimte zonder lijnen, waardoor deuren vrijwel onzichtbaar zijn. Ondertussen gaat op een paar verdiepingen verderop de ontwikkeling van Mythic Quest verder. David (David Hornsby) heeft eigenlijk geen flauw idee wat hij moet doen als het nieuwe hoofd van Mythic Quest. Er zijn nu twee afleveringen te zien; wekelijks volgen er nieuwe.

Bekijken: Mythic Quest

God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty

Te zien bij: Disney+

Een poolboy uit Miami raakt verstrikt in een zeven jaar durende affaire met een charmante oudere vrouw en haar echtgenoot, de evangelische voorman van Trump, Jerry Falwell Jr. Hij raakt steeds meer verstrikt in het schijnbaar perfecte leven van de Falwells.

The Crown (S05)

Te zien bij: Netflix

De tumultueuze relatie tussen Charles en Diana zorgt voor spanningen binnen het Britse koningshuis. De afleveringen van het vijfde seizoen spelen zich af in de jaren negentig, wanneer de roddelpers smult van het afbrokkelende huwelijk van Charles en Diana. Dat heeft ook gevolgen voor koningin Elizabeth, nu gespeeld door Imelda Staunton. Ook andere rollen worden ingevuld door nieuwe auteurs: zo speelt Jonathan Pryce de rol van prins Philip en zien we Olivia Williams als Camilla Parker Bowles. Lesley Manville kruipt in de huid van prinses Margaret. Verder is Jonny Lee Miller van de partij als Britse premier John Major. The Crown (S05) is sinds 9 november te zien op Netflix.

FIFA Uncovered (S01)

Te zien bij: Netflix

Van machtsspelletjes tot mondiale politiek: de veelbewogen geschiedenis van de FIFA en wat ervoor nodig is om een WK te organiseren, worden onder de loep genomen.

Lost Bullet 2

Te zien bij: Netflix

Na de dood van Charras namen Lino en Julia het over en vormden ze de nieuwe eenheid. Vastbesloten om de moordenaars van zijn broer en zijn mentor te vinden, zet Lino zijn jacht voort en laat niemand in de weg lopen.

Is That Black Enough for You?!?

Te zien bij: Netflix

Documentaire over de geschiedenis van de zwarte cinema, met aandacht voor o.a. Pam Grier en Richard Roundtree. Gemaakt door filmhistoricus Elvis Mitchell.

Don’t Worry Darling

Te zien bij: HBO Max

Alice (Pugh) en Jack (Styles) hebben het getroffen met hun woning in het voorbeeldige plaatsje Victory, een experimentele gemeenschap waar de mannen wonen die werken voor het uiterst geheime Victory Project, samen met hun gezin. Hun CEO is Frank (Pine), een visionaire zakenman, motivator en levenscoach, de belichaming van het maatschappelijk optimisme van de jaren vijftig dat elk aspect van het dagelijks leven in dit utopische plaatsje in de woestijn beheerst. Terwijl de mannen elke dag in het hoofdgebouw van het Victory Project werken aan de ‘ontwikkeling van geavanceerde materialen’, brengen hun echtgenotes – onder wie Franks charmante vrouw Shelley (Chan) – hun tijd door met genieten van de luxe en de uitspattingen in hun gemeenschap. Het leven is perfect en het bedrijf voorziet in de behoeften van elke inwoner. Het enige wat het daarvoor in ruil vraagt, is discretie en onvoorwaardelijke toewijding aan Victory. Maar wanneer er in hun idyllische leven barsten beginnen te verschijnen die suggereren dat er achter de aantrekkelijke façade iets sinisters schuilgaat, is Alice genoodzaakt zich af te vragen wat ze eigenlijk in Victory doen en waarom ze daar zijn. Hoeveel is Alice bereid te verliezen om aan het licht te brengen wat zich werkelijk afspeelt in dit paradijs?

Mammals

Te zien bij: Amazon Prime Video

Komische dramaserie met talkshowhost James Corden. Het leven van een kok komt op z’n kop te staan als hij geheimen over zijn echtgenote ontdekt.

Ruud Gullit en de Mysteries van het Oude Egypte (S01)



Te zien bij: Amazon Prime Video

Ruud Gullit en de Mysteries van het Oude Egypte is een reisserie waarin de legendarische voetballer Ruud Gullit op zoek gaat naar de schatten en mysteries van het oude Egypte. Iedereen kent Ruud Gullit, maar niemand weet dat hij al heel lang droomt van een reis naar het oude Egypte.

Voor het eerst in zijn leven bezoekt hij het land waar hij al zo lang een obsessie voor heeft, maar waar hij nooit is geweest. Ruud Gullit doorkruist het land met zijn rijke geschiedenis, waar hij vrijdenkers en vooraanstaande wetenschappers ontmoet. Hij komt in Ruud Gullit en de Mysteries van het Oude Egypte op plaatsen waar normaal niemand wordt toegelaten en zoekt antwoorden op de vragen die hij zich al heel lang stelt zoals: bestaat de vloek van Toetanchamon; waren het wel mensen die de piramides bouwden; wordt er een geheim verborgen onder de poten van de sfinx; waarom worden zwarte farao’s in de geschiedenis, kunst, TV en film vaak genegeerd?

“Deze reis is één van de mooiste dingen die ik heb mogen meemaken in mijn leven. Mijn droom is uitgekomen” , aldus Ruud Gullit.

Judas (S02)

Te zien bij: Videoland

De serie Judas is een serie over Willem en Astrid Holleeder. Astrid werkt toe naar het moment dat ze haar broer definitief verraadt aan justitie. In flashbacks wordt er meer duidelijk over de jeugd van Astrid in de Amsterdamse Jordaan. Het wordt al snel duidelijk dat zij anders is dan haar broer en zus en dat ze al op jonge leeftijd zichzelf probeert te ontwikkelen om weg te komen van haar gewelddadige vader. Elke keer als dat lijkt te lukken, wordt ze weer opgeslokt door haar familie, in het bijzonder door haar criminele broer Willem ‘Wim’ Holleeder. Het zal duidelijk worden hoe pijnlijk, maar noodzakelijk, haar verraad is.

The Fifth Estate

Te zien bij: Film1

In ‘The Fifth Estate’ volgen we Daniel Domscheit-Berg, een vroege aanhanger en collega van Julian Assange. De film bekijkt de eerste jaren van de website WikiLeaks, die leidden tot het publiceren van een aantal controversiële informatielekken. Het plotse succes van de website bracht zijn makers onmiddellijke bekendheid en transformeerde de informatiestroom van media.

Yab Yum

Te zien bij: Cinemember

Inkijkje in de geschiedenis van de iconische seksclub Yab Yum die door criminele activiteiten geforceerd haar deuren moest sluiten.

