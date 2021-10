iCulture Vandaag: dit was donderdag 28 oktober 2021

Morgen start de verkoop van de Apple Watch 4G en dat betekent ook de terugkeer van de Apple Watch in roestvrij staal. Na jaren van afwezigheid kun je dit model eindelijk weer in Nederland kopen. We vertellen je alles over de kleuren en de prijzen van dit model. Verder hebben we een review van de Aqara Hub E1, een HomeKit-hub in de vorm van een usb-stick. Ook laten we zien wat er nieuw is in de Finder in macOS Monterey en is er gedoe rondom de notch van de MacBook Pro. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In deze review van de Aqara Hub E1 lees je onze ervaringen met de voordelige en veelzijdige HomeKit-hub van Aqara.

Alles over de Apple Watch roestvrij staal lees je hier.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tasks: To-Do List & Reminders (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Taken-app Tasks heeft nu Siri Shortcuts, een nieuw design met zijbalk en meer.

, iOS 14.0+) - Taken-app Tasks heeft nu Siri Shortcuts, een nieuw design met zijbalk en meer. CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Voor internationaal gebruik kun je nu ook QR-codes van eerdere vaccinaties ophalen.

SwitchBuddy (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Met deze app voor het opslaan van screenshots van de Nintendo Switch op je iPhone kun je nu makkelijker de QR-code van je tv scannen als je iPhone een telelens heeft.