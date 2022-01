Apple vs Ericsson: wat is er aan de hand?

Ken je Ericsson nog? De Zweedse fabrikant maakte jarenlang telefoontoestellen maar concentreert zich nu vooral op de infrastructuur voor telecommunicatienetwerken. Ondertussen heeft Ericsson een flinke bundel patenten rondom 5G en netwerktechnologie. Er liep sinds 2015 een licentiedeal tussen Apple en Ericsson, maar die is verlopen zonder dat het is vernieuwd. Het Zweedse bedrijf heeft twee aanklachten ingediend in Texas, die betrekking hebben op 12 patenten. Daarnaast zou er een aanklacht zijn ingediend in München. In Nederland stapte Ericsson vorig jaar al naar de rechter om af te dwingen dat Apple in andere landen rechtszaken kon starten, maar dat werd door de rechter in Den Haag afgewezen.



#1 Wat wil Ericsson afdwingen?

Inzet van Ericsson is een importverbod voor iPhones vanwege patentinbreuk. Dit zou gelden voor de Verenigde Staten en Duitsland, maar mogelijk ook voor andere landen. Daarmee wil Ericsson afdwingen dat Apple alsnog akkoord gaat met de voorgestelde licentiegelden. Volgens Foss Patents waren de aanklachten vanuit Ericsson te verwachten, omdat Apple bewust de licenties liet verlopen.

#2 Wat wil Apple afdwingen?

Apple wil gunstiger licentievoorwaarden en lagere prijzen. Ericsson zou een bedrag van $5 per toestel hebben voorgesteld, maar Apple weigerde dat waarna de gesprekken stukliepen. De onenigheden liepen vervolgens zover op, dat Apple vorige maand ook een rechtszaak tegen Ericsson startte, omdat er geen eerlijke voorwaarden zouden zijn geboden voor standaard-essentiële patenten. De FRAND-voorwaarden stellen dat licenties voor patenten Fair, Reasonable en Non-Discriminatory moeten zijn. Ericsson mag het ene bedrijf niet fors meer vragen dan een ander bedrijf.

#3 Wie heeft de beste kansen?

Het gaat in deze zaak om heel veel patenten. Wat het nog ingewikkelder maakt is dat Apple patenten heeft die door Ericsson worden gebruikt, waardoor we een zomer vol aanklachten en tegen-aanklachten kunnen verwachten. Volgens de patentexpert van Foss Patents bevindt Apple zich in de minst gunstige positie in dit conflict. Recente uitspraken op dit gebied waren vooral in het voordeel van Ericsson.

#4 Waarom vinden de rechtszaken in Texas en München plaats?

Ericsson heeft bewust het Wester District of Texas gekozen, omdat de daar gevestigde rechter Albright vaak patenthouders in het gelijk stelt. Meest recent gebeurde dit in een zaak die VLSI Technologies tegen Intel had aangespannen, wat erin resulteerde dat de patenthouder $2,2 miljard op de bankrekening kon bijschrijven. Ook de rechtbank in München zou erom bekend staan om gunstig te beslissen richting de patenthouders. Ook Apple is er met een flink team aanwezig.

#5 Is er ook nog een verband met de Epic-zaak?

Ja! Apple heeft in de Epic-zaak geprobeerd de 30% afdracht op in-app aankopen goed te praten, omdat er forse bedragen voor licenties moeten worden betaald. Uit deze Ericsson-zaak kan blijken dat het werkelijke bedrag dat Apple voor standaard-essentiële patenten moet betalen eerder in de buurt van de 1% van de totale omzet ligt. Daardoor staat Apple minder sterk in de bewering dat 30% afdracht echt noodzakelijk is.

#6 Kan ik binnenkort nog een iPhone kopen?

Ja. Deze zaak gaat vermoedelijk langere tijd duren. Als er een verkoopverbod voor de iPhone komt, zal dat vermoedelijk alleen voor de genoemde landen gelden. Een wereldwijd verkoopverbod waarbij ook Nederland en België zijn getroffen, is niet erg aannemelijk.

Alle teksten van de aanklachten zijn te vinden bij Foss Patents.