Bennie

Volwassen worden is al moeilijk genoeg. Maar hoe is dit als je opgroeit met het syndroom van Down? En wat voor effect heeft dit op je gezin? ‘Bennie’, geïnspireerd op het levensverhaal van Barry Atsma, is een hartverwarmende serie die het eerlijke verhaal vertelt van een gezinsleven dat te maken heeft met het syndroom van Down.