12 procent krimp voor Zwitserse horloges

Strategy Analytics maakt schattingen van verkochte aantallen, aangezien Apple zelf geen cijfers naar buiten brengt. Alle Zwitserse horlogemerken samen wisten 21 miljoen stuks te verkopen in 2019. Dat was een teruggang van 13 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, want toen werden er nog 24,2 miljoen verkocht. Sommige van die horloges zijn duurder dan de Apple Watch, maar er zijn ook goedkopere alternatieven, zoals Swatch.



36 procent groei voor Apple Watch

De Apple Watch groeide op jaarbasis daarentegen met 36%, van 22,5 naar 30,7 miljoen stuks. Traditionele Zwitserse horlogemerken zoals Swatch en Tissot, zijn simpelweg niet in staat om de populariteit van de smartwatch bij te benen. Vooral bij jongeren doet de Apple Watch het goed en daar heeft de Zwitserse horloge industrie geen goed antwoord op.

Ooit was Swatch (zie afbeelding) het goedkope alternatief voor jongeren, maar dat merk heeft nog steeds geen smartwatch. Wel heeft Swatch een betaalmethode aangekondigd, waar sindsdien weinig meer van is gehoord. Andere merken zoals TAG Heuer zijn wel met slimme functies bezig, maar voor een doelgroep die misschien liever een tijdloos, mechanisch horloge heeft.

Apple gaf in de kwartaalrapportage van FQ1 2020 aan dat er $10 miljard omzet was geboekt met Wearables, Home en Accessoires. Daarmee is deze productcategorie groter dan de Mac, waarmee $7,2 miljard omzet was gemaakt.

Het rapport van Strategy Analytics is hier te vinden.