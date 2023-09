KPN ondersteunt per direct dataroaming op de Apple Watch met 4G, zo ontdekte iCulture. Daardoor kun je de mobiele dataverbinding op de Apple Watch ook in het buitenland gebruiken. het is daarmee de eerste Nederlandse provider die het ondersteunt.

In Nederland zijn er momenteel twee providers die de 4G-verbinding van de Apple Watch Cellular ondersteunen: Odido (voorheen T-Mobile) en KPN. Toen Apple in 2017 in de eerste landen de eerste Apple Watch Cellular uitbracht, was een nadeel dat dataroaming niet werkte. Oftewel: je kunt de mobiele dataverbinding alleen gebruiken in het land waar het abonnement afgesloten is. Op vakantie vanuit je hotelkamer even een rondje hardlopen zonder je iPhone op zak (en toch bereikbaar zijn) zat er dus niet in. Sinds watchOS 9.1 werkt dataroaming wel op de Apple Watch, maar de ondersteuning daarvoor verschilt per provider. Nu is er goed nieuws voor Apple Watch-gebruikers bij KPN. Sinds watchOS 10 kun je dataroaming op de Apple Watch gebruiken bij de provider. Dit ontdekte iCulture.



Dataroaming op Apple Watch Cellular bij KPN

Zit je bij KPN en gebruik je de Apple Watch Cellular, dan is je na het updaten naar watchOS 10 misschien al iets opgevallen. Zodra je naar het Bedieningspaneel gaat en op de witte knop voor mobiele data tikt, zul je zien dat er een extra schakelaar Dataroaming is bij gekomen. Deze staat standaard uit, maar kan nu door KPN-klanten worden ingeschakeld. Op Apple’s eigen pagina is bij KPN nu ook de voetnoot 1 toegevoegd: internationale roaming kan worden toegevoegd. Wij hebben bij KPN nagevraagd of de functie ook echt actief is en de woordvoerder kan dat bevestigen.

Woordvoerder Stijn Wesselink zegt daarover het volgende:

Ik kan inderdaad bevestigen dat multisim van KPN op de Apple Watch nu ook dataroaming ondersteunt en je dus ook in het buitenland de Apple Watch met mobiele data kunt gebruiken.

Op de multisim-pagina van KPN staat nog vermeld dat gebruik in het buitenland van de multisim op de Apple Watch niet ondersteund wordt, maar dat is sinds watchOS 10 dus wel het geval. KPN ondersteunde dit al langer voor de multisim op de Samsung Galaxy Watch. Binnen de EU kun je dus met je Apple Watch in alle landen vanuit je eigen bundel mobiele data gebruiken, net zoals je dat op je iPhone kan doen. Er zitten geen extra kosten aan verbonden zolang je binnen het verbruik van je eigen databundel blijft.

Om de functie op de Apple Watch Cellular in te schakelen, doe je het volgende:

Open op een Apple Watch Cellular met actieve KPN multisim het Bedieningspaneel door op de zijknop te drukken. Dit vereist watchOS 10. Tik op de witte knop voor mobiele data. Bovenaan vind je drie schakelaars: Mobiel netwerk, Mobiele data en Dataroaming (nieuw). Zet Dataroaming aan.

Zodra je in het buitenland bent en je Apple Watch met 4G geen verbinding meer heeft met je iPhone of een bekend wifi-netwerk, schakelt hij dus ook in het buitenland over naar de mobiele dataverbinding. Je bent daardoor ook in het buitenland bereikbaar als je je iPhone niet bij je hebt. Je kan zowel bellen als gebruikmaken van mobiel internet (bijvoorbeeld voor muziekstreaming).

Nog geen duidelijkheid dataroaming op Apple Watch bij Odido

Hoewel Odido (toen nog T-Mobile) de eerste provider was die de Apple Watch Cellular in Nederland ondersteunde, wordt dataroaming op de Apple Watch op dit moment bij deze provider nog niet aangeboden. Gebruikers van een Apple Watch Cellular bij Odido zien dan ook geen schakelaar voor dataroaming op de Apple Watch. Op de pagina bij Odido staat dat gebruik in het buitenland op dit moment niet ondersteund wordt.

Wij hebben bij Odido navraag gedaan of er plannen zijn voor ondersteuning van dataroaming op de Apple Watch, maar hebben daar nog geen reactie op gekregen. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Vodafone ondersteunt op dit moment überhaupt geen Apple Watch Cellular. Of dit er komt, is nog altijd onzeker. Wel belooft de provider eSIM op smartwatches te ondersteunen, maar of de Apple Watch hier ook onder valt is nog niet duidelijk.