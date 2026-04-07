Al jarenlang gaan er geruchten over Apple’s aanstaande smart home-scherm, de release van de nieuwe Apple TV 4K en de komst van de HomePod mini 2. Apple zou deze producten al langere tijd klaar hebben liggen, maar zijn tot dusver nog steeds niet aangekondigd. Wat veroorzaakt dit? Wij leggen je uit waardoor deze vertraging komt.
Vernieuwde Siri gooit roet in het eten
Volgens bronnen heeft Apple al geruime tijd een nieuwe Apple TV klaarstaan voor release. Ook een HomePod met scherm en een nieuwe generatie HomePod (mini) worden verwacht. Toch blijven aankondigingen uit, omdat Apple deze smart home-producten wil koppelen aan de nieuwe, veel slimmere versie van Siri die met iOS 27 wordt verwacht.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de vernieuwde Siri als onderdeel van Apple Intelligence al in het voorjaar van 2025 zou uitkomen, maar dat werd uiteindelijk uitgesteld. Intern leek Apple te mikken op voorjaar 2026, maar ook dat lijkt niet gelukt te zijn. Door aanhoudende problemen met de werking van Siri is die planning verschoven. Apple zou nu mikken op een introductie tijdens WWDC 2026, met een publieke release in het najaar tegelijk met iOS 27. Zolang deze software niet klaar is, schuiven ook de nieuwe hardwareproducten door.
Wat wordt er nieuw bij deze producten?
De Apple TV behoudt zijn herkenbare zwarte design, waarbij de verbeteringen vooral intern zijn. De nieuwe Apple TV krijgt naar verwachting de A17 Pro-chip uit de iPhone 15-serie. Ook wordt er gesproken over Apple’s nieuwe N1-netwerkchip met ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6. Deze chip zorgt voor stabielere en snellere draadloze verbindingen in huis. De grootste vernieuwing is echter softwarematig. Apple wil de nieuwe Apple TV lanceren met de vernieuwde versie van Siri en bijbehorende Apple Intelligence-functies. Alle verwachte vernieuwingen voor de Apple TV 2026 zetten we hieronder voor je op een rij.
We verwachten de nieuwe Apple TV op z’n vroegst deze zomer, maar mogelijk pas in september.
Zowel voor de HomePod als de HomePod mini zou Apple een update achter de schermen hebben voorbereid. Hierbij blijft het vertrouwde ontwerp behouden, maar wordt vooral de binnenkant aangepakt. Beide modellen krijgen naar verwachting een krachtigere chip, zodat ze beter zijn toegerust op de nieuwe Siri. Daarnaast ligt het voor de hand dat Apple deze modellen uitrust met een N1-chip en U2‑chip toevoegt, waardoor de verbindingen (voor onder andere Handoff) verbeterd worden. Dit kun je verwachten voor de nieuwe HomePod mini 2.
De nieuwe HomePod mini 2 komt vermoedelijk pas deze zomer, mogelijk samen met een nieuwe grote HomePod met nagenoeg dezelfde verbeteringen.
Tot slot zou Apple dit jaar ook nog het veelbesproken slimme scherm willen uitbrengen. Dit nieuwe model – intern ook wel HomePod touch of HomePad genoemd – wordt naar verwachting een kruising tussen een HomePod en een iPad. Het slimme scherm krijgt een compact display, waarmee je eenvoudig je gehele huis kan besturen. Ook bij dit product lijkt Apple te wachten met een onthulling totdat de vernieuwde versie van Siri klaar is. Deze vernieuwde Siri maakt het slimme scherm meer dan een hybride tussen HomePod en iPad. Wat je precies van dit slimme scherm kunt verwachten hebben we je voor je uitgewerkt.
De kans is groot dat de release van het smart home-display pas in september of nog later is.
Dit is wanneer je deze producten kan verwachten
Als Apple de vernieuwde Siri inderdaad introduceert in iOS 27, ligt het voor de hand dat het bedrijf deze nieuwe producten niet lang daarna presenteert. Traditioneel gezien onthult Apple in het najaar de nieuwe iPhones met de vernieuwde iOS, het lijkt niet voor de hand liggend dat deze producten op hetzelfde moment gepresenteerd worden. Het is daardoor een logische stap als Apple hier op een later moment een losstaand event voor organiseert.
In ons uitgebreide 2026‑overzicht hebben we alle verwachte én al aangekondigde Apple‑producten alvast voor je op een rij gezet. Lees ook ons eerdere artikel over Apple's nieuwe smart home-plannen voor 2026.
Alle belangrijke artikelen over de Apple HomePod onder handbereik. Apple heeft momenteel twee modellen in het assortiment: de kleinere HomePod mini en de grotere HomePod (2e generatie, 2023). De beste tips, gidsen en wat je moet weten over deze slimme speaker, bedoeld voor het luisteren van muziek, het geven van spraakopdrachten met Siri en het bedienen van je smart home. De HomePod fungeert ook als woninghub voor HomeKit en is geschikt als Thread Border Router.