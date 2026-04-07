De nieuwe Apple TV, HomePod (mini) en slimme scherm van Apple liggen naar verluidt al langere tijd klaar om gepresenteerd te worden. Wat houdt Apple tegen om deze te onthullen?

Al jarenlang gaan er geruchten over Apple’s aanstaande smart home-scherm, de release van de nieuwe Apple TV 4K en de komst van de HomePod mini 2. Apple zou deze producten al langere tijd klaar hebben liggen, maar zijn tot dusver nog steeds niet aangekondigd. Wat veroorzaakt dit? Wij leggen je uit waardoor deze vertraging komt.

Vernieuwde Siri gooit roet in het eten

Volgens bronnen heeft Apple al geruime tijd een nieuwe Apple TV klaarstaan voor release. Ook een HomePod met scherm en een nieuwe generatie HomePod (mini) worden verwacht. Toch blijven aankondigingen uit, omdat Apple deze smart home-producten wil koppelen aan de nieuwe, veel slimmere versie van Siri die met iOS 27 wordt verwacht.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de vernieuwde Siri als onderdeel van Apple Intelligence al in het voorjaar van 2025 zou uitkomen, maar dat werd uiteindelijk uitgesteld. Intern leek Apple te mikken op voorjaar 2026, maar ook dat lijkt niet gelukt te zijn. Door aanhoudende problemen met de werking van Siri is die planning verschoven. Apple zou nu mikken op een introductie tijdens WWDC 2026, met een publieke release in het najaar tegelijk met iOS 27. Zolang deze software niet klaar is, schuiven ook de nieuwe hardwareproducten door.

Wat wordt er nieuw bij deze producten?

De Apple TV behoudt zijn herkenbare zwarte design, waarbij de verbeteringen vooral intern zijn. De nieuwe Apple TV krijgt naar verwachting de A17 Pro-chip uit de iPhone 15-serie. Ook wordt er gesproken over Apple’s nieuwe N1-netwerkchip met ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6. Deze chip zorgt voor stabielere en snellere draadloze verbindingen in huis. De grootste vernieuwing is echter softwarematig. Apple wil de nieuwe Apple TV lanceren met de vernieuwde versie van Siri en bijbehorende Apple Intelligence-functies. Alle verwachte vernieuwingen voor de Apple TV 2026 zetten we hieronder voor je op een rij.

We verwachten de nieuwe Apple TV op z’n vroegst deze zomer, maar mogelijk pas in september.

Bekijk ook 5 verbeteringen en nieuwe functies voor de aankomende Apple TV 4K van 2026 Welke functies krijgt de Apple TV van 2026? Het lijkt er sterk op dat er dit jaar een nieuw model gaat uitkomen, maar de grote vraag is nog wat er precies nieuw is. In dit artikel lees jij wat je ervan kan verwachten en hoe de Apple TV nog beter wordt.

Zowel voor de HomePod als de HomePod mini zou Apple een update achter de schermen hebben voorbereid. Hierbij blijft het vertrouwde ontwerp behouden, maar wordt vooral de binnenkant aangepakt. Beide modellen krijgen naar verwachting een krachtigere chip, zodat ze beter zijn toegerust op de nieuwe Siri. Daarnaast ligt het voor de hand dat Apple deze modellen uitrust met een N1-chip en U2‑chip toevoegt, waardoor de verbindingen (voor onder andere Handoff) verbeterd worden. Dit kun je verwachten voor de nieuwe HomePod mini 2.

De nieuwe HomePod mini 2 komt vermoedelijk pas deze zomer, mogelijk samen met een nieuwe grote HomePod met nagenoeg dezelfde verbeteringen.

Bekijk ook Huidige HomePod mini raakt uitverkocht, nieuw model op komst: dit kun je verwachten van de HomePod mini 2 De HomePod mini 2 komt eraan, maar wat wordt er nou eigenlijk nieuw? De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest en dit zijn de verwachte nieuwe functies in de HomePod mini 2.

Tot slot zou Apple dit jaar ook nog het veelbesproken slimme scherm willen uitbrengen. Dit nieuwe model – intern ook wel HomePod touch of HomePad genoemd – wordt naar verwachting een kruising tussen een HomePod en een iPad. Het slimme scherm krijgt een compact display, waarmee je eenvoudig je gehele huis kan besturen. Ook bij dit product lijkt Apple te wachten met een onthulling totdat de vernieuwde versie van Siri klaar is. Deze vernieuwde Siri maakt het slimme scherm meer dan een hybride tussen HomePod en iPad. Wat je precies van dit slimme scherm kunt verwachten hebben we je voor je uitgewerkt.

De kans is groot dat de release van het smart home-display pas in september of nog later is.

Bekijk ook ‘HomePod met scherm hang je magnetisch aan de muur, verschijnt dit najaar’ Apple werkt aan een soort HomePod met beeldscherm. Lange tijd doen deze geruchten al de ronde maar in 2026 wordt dit nieuwe product naar alle waarschijnlijkheid onthuld. De nieuwste geruchten lees je hier.

Dit is wanneer je deze producten kan verwachten

Als Apple de vernieuwde Siri inderdaad introduceert in iOS 27, ligt het voor de hand dat het bedrijf deze nieuwe producten niet lang daarna presenteert. Traditioneel gezien onthult Apple in het najaar de nieuwe iPhones met de vernieuwde iOS, het lijkt niet voor de hand liggend dat deze producten op hetzelfde moment gepresenteerd worden. Het is daardoor een logische stap als Apple hier op een later moment een losstaand event voor organiseert.

In ons uitgebreide 2026‑overzicht hebben we alle verwachte én al aangekondigde Apple‑producten alvast voor je op een rij gezet. Lees ook ons eerdere artikel over Apple’s nieuwe smart home-plannen voor 2026.

Bekijk ook Met deze nieuwe producten neemt Apple de smart home-markt eindelijk serieus Apple heeft voor 2026 diverse nieuwe smart home-producten op de planning staan. Ten minste, dat zeggen de meest betrouwbare bronnen. Deze nieuwe producten kun je verwachten.