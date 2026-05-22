Google Maps met Siri Shortcuts.

‘iOS 27 maakt Shortcuts-app veel makkelijker dankzij AI’: zo kun jij dit nu al gebruiken

Nieuws Geruchten iOS en iPadOS
Apple gaat de Shortcuts-app een flinke upgrade geven in iOS 27, zo zegt een bron. Je kan dan dankzij AI met een eenvoudige tekstopdracht een hele shortcut laten maken.
Benjamin Kuijten -

Op je iPhone, iPad en Mac staat al jaren een app genaamd Opdrachten, in het Engels Shortcuts genoemd. Met deze app kun je allerlei taken automatiseren, door ze aan elkaar te koppelen en met een eenvoudig Siri-commando te activeren. De app biedt bijna eindeloze mogelijkheden, maar als je er alles uit wil halen, moet je je er flink in verdiepen. Het maken van een eigen shortcut is namelijk tijdrovend, met veel trial & error, zeker als je niet helemaal goed weet wat je doet en een gecompliceerde automatisering wil maken. In iOS 27 wordt alles gelukkig veel makkelijker, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘iOS 27 verbetert Shortcuts met AI’

De vernieuwde Opdrachten-app die nu bij Apple intern getest wordt, laat je simpelweg via een tekstcommando een opdracht maken, zo beweert de bron. Je hoeft dan alleen maar te zeggen wat je wil en dankzij Apple Intelligence worden de taken achter de schermen aan elkaar gekoppeld. Zo hoef je deze zelf niet meer bij elkaar te zoeken, op de juiste plek te zetten en het technische gedeelte in te stellen. Zodra je de nieuwe app opstart, krijg je meteen de vraag “Wat wil je dat de opdracht doet?”. In dit tekstveld omschrijf je vervolgens wat je gedaan wil krijgen.

Zo zou je kunnen zeggen: “Maak een opdracht waardoor er een timer van 10 minuten gezet wordt zodra ik thuis kom”. Ook voor automatiseringen van je smart home zou je via de Opdrachten-app zo eenvoudiger instellingen kunnen maken, zonder dat je zelf in de app hoeft te duiken.

Zo gebruik je Opdrachten nu al met AI

Deze verbetering verwachten we met iOS 27 later dit jaar, maar het is nu al mogelijk om dit voor elkaar te krijgen. Federico Viticci, van de Apple-website MacStories, heeft een plugin gemaakt voor Claude genaamd Shortcuts Playground. Dankzij deze AI-tool hoef je alleen maar (in het Engels) een opdracht in te voeren in bijvoorbeeld Claude, waarna hij een bestand klaarzet in de Finder die geopend kan worden in de Shortcuts-app. Deze tool doet dus zo goed als hetzelfde als de nieuwe functie die Apple voor iOS 27 aan het ontwikkelen is, maar dan buiten de Opdrachten-app om.

Zodra je het klaargezette bestand in de Finder opent, wordt de opdracht ingeladen in de Shortcuts-app. Je kunt alle ingestelde taken bekijken en de opdracht vervolgens installeren. Het hele proces lijkt iets minder gestroomlijnd dan de aankomende ingebouwde functie (zoals dat nu bekend is), maar het resultaat is hetzelfde: met natuurlijk taalgebruik sneller een shortcut maken.

De plugin voor Claude of Codex kun je hier downloaden. Je vindt hier meer achtergrondinfo over waarom Vittici deze tool gemaakt heeft.

