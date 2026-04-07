Nationale-Nederlanden biedt nu ook Apple Pay

In Nederland bieden sinds enige tijd alle banken ondersteuning voor Apple Pay, zodat je eenvoudig met je iPhone of Apple Watch in fysieke winkels kan betalen. Ook online wordt Apple Pay ondersteund, dat je ook op een iPad en Mac kan gebruiken. Maar toch was er nog een nieuwe bank die nog geen Apple Pay had: Nationale-Nederlanden. Daar is deze maand verandering in gekomen, zo is te lezen op haar website.
Nationale-Nederlanden met Apple Pay
Om Apple Pay bij Nationale-Nederlanden te activeren, heb je alleen maar de NN-app nodig. Kies daar je betaalrekening en tik dan op Digitale pas aanvragen. Doorloop de stappen en kies voor Voeg toe aan Apple Wallet. Wat goed is om te weten, is dat het direct gaat om een nieuwe debit Mastercard. Daarmee kan je dus ook goed in het buitenland betalen.
Nationale-Nederland staat bekend als verzekeraar en als verstrekker van leningen en hypotheken. Sinds mei vorig jaar biedt de bank ook betaal- en spaarrekeningen aan. Sinds de introductie kun je ook al in winkels met een Android-toestel betalen, maar ondersteuning voor Apple Pay is er dus nu pas. Een betaalrekening bij Nationale-Nederlanden kost €3,05 per maand, maar momenteel is er wel een actie dat je het twaalf maanden gratis krijgt. Om een rekening te openen, moet je 18 jaar of ouder zijn. Het betaallimiet is gelijk aan die van de pas, tot maximaal €2.500,- per dag. Nationale-Nederlanden biedt geen zakelijke rekeningen. Ook creditcards worden niet door Nationale-Nederlanden aangeboden.
Met de komst van Nationale-Nederlanden is het aanbod van banken dat Apple Pay ondersteunt enorm. Er zijn meer dan zeventig partijen die in Nederland Apple Pay-aanbieden, maar daarvan zijn het overgrote deel buitenlandse partijen die via wat voor weg dan ook Apple Pay ondersteunen. Qua Nederlandse banken die een betaalrekening aanbieden, doen ze met de komst van Nationale-Nederlanden allemaal mee.
Deze banken bieden Apple Pay in Nederland:
- ABN AMRO
- Adyen
- Aircash
- Airplus
- Airwallex
- American Express
- ASN
- AstroPay
- B4B Payments
- Bank of America
- Bitpanda
- Brex
- Bunq
- bybit
- Circula
- Citibank
- Citi Commercial Cards
- CleverCards
- Crypto.com
- Curve
- De Volksbank
- Emburse
- Factorial HR
- Finom
- Fundstr Cards
- Giftify
- iCard
- ICS
- Immersve
- In3
- Incharge Services LTD
- ING
- Jeton Wallet
- Juni
- Klarna
- Knab
- Mobilexpense
- Monese
- Moss
- N26
- NAGA Pay
- Nayax
- One4All
- Openbank
- Payhawk
- Payoneer
- Payquicker
- paysafecard
- Paysend
- Paysera
- Pleo
- pliant
- Qonto
- Rabobank
- Regiobank
- Revolut
- Roomex
- SNS
- Soldo
- Sparados
- Stocard
- SumUp
- SWAN
- Trade Republic
- Trading 212
- Triodos Bank
- Tranzer
- Van Lanschot Kempen
- Visma’s Spend Cloud
- Viva Wallet
- Vivid Money
- Wise
- Yokoy
- XXimo
- ZEN.COM
