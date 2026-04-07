iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten

De release van de iPhone Fold is mogelijk wat later dan je van andere iPhones gewend bent. Maar over de aankondiging van de eerste opvouwbare iPhone is wel goed nieuws te melden.

Al jarenlang gaan er geruchten dat Apple een opvouwbare iPhone gaat uitbrengen, maar de afgelopen maanden worden ze steeds hardnekkiger. Sterker nog: de aanwijzigingen zijn overduidelijk dat het er nu écht van gaat komen. De afgelopen jaren heeft Apple tegen veel uitdagingen aangelopen tijdens het ontwerp, maar inmiddels zou de volgende fase aangebroken zijn. Daarmee komt de release van de iPhone Fold ook in zicht.

Release iPhone Fold: proefproductie begonnen

Het laatste nieuws is dat de proefproductie van de opvouwbare iPhone begonnen is. Tijdens deze fase rollen de eerste modellen van de band, als een soort voorbereidend werk voor de uiteindelijke massaproductie. Tijdens deze fase kunnen nog de laatste kinken uit de kabel gehaald worden, voordat Apple deze zomer start met de daadwerkelijke productie op grote schaal. Deze proefproductie wordt doorgaans ook gebruikt om optimalisaties in het productieproces door te voeren.

De opvouwbare iPhone zal een stuk uitdagender zijn om te produceren dan een gewone iPhone, vooral door het scharnier. Apple zou een zo onzichtbaar mogelijke vouw in het scherm willen, waarvoor een speciaal scharnier en display ontwikkeld is. Dat brengt uiteraard ook de nodige uitdagingen met zich mee voor de productie zelf.

Aankondiging iPhone Fold in september verwacht

De verwachting is dat de iPhone Fold tijdens het gebruikelijke moment van de nieuwe iPhones onthuld wordt, namelijk in september. Tijdens het grote september-event onthult Apple altijd de nieuwste iPhones, waarbij ze kort daarna in de schappen liggen. De eerste opvouwbare iPhone wordt naar verwachting dan ook tijdens het aankomende september-event van 2026 onthuld, waarbij Apple alle details uit de doeken doet en de eerste preview geeft.

Als we een blik werpen op de agenda, zou de aankondiging plaats kunnen vinden in de week van 7 of de week van 14 september 2026. Presentaties van nieuwe iPhones worden meestal op dinsdag gedaan, dus de grootste kanshebbers zijn dinsdag 8 of dinsdag 15 september 2026. Samen met de iPhone Fold, verwachten we hier ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Release iPhone Fold mogelijk later

Maar waar de iPhone 18 Pro-modellen kort na aankondiging al verkrijgbaar zullen zijn (meestal volgen die anderhalve week later), zal dat bij de iPhone Fold iets anders zijn. Het is de verwachting dat Apple de opvouwbare iPhone later uitbrengt. Dat heeft Apple in het verleden vaker gedaan bij dergelijke grote nieuwe toestellen. Zo verschenen de iPhone 8 en iPhone 8 Plus in september, maar werd de tegelijkertijd aangekondigde iPhone X pas in november uitgebracht.

Volgens een analist van Barclays is de release van de iPhone Fold pas in december 2026. Dat geeft Apple langer de tijd om voldoende exemplaren te produceren, vooral omdat de productie uitdagender is dan bij een gewone iPhone.

Dit is wat je dus kunt verwachten qua voorlopige planning van de iPhone Fold-release:

Aankondiging iPhone Fold: september 2026 (mogelijk op 8 of 15 september 2026)

Release iPhone Fold: later in 2026 (november of december)