Gerucht: ‘Apple Watch Ultra 4 krijgt volledig nieuw design en een nieuwe gezondheidsfunctie’

De Apple Watch Ultra 4 krijgt een geheel nieuw design, zo zegt een bron. Het zou voor het eerst zijn dat dit uitgebreide model een volledig nieuw ontwerp krijgt.

In 2022 kwam Apple voor het eerst met de Apple Watch Ultra, een nog uitgebreidere en robuustere versie van de Apple Watch. Deze lijn is speciaal gericht op buitensporters en op mensen die simpelweg van wat meer robuuste horloges houden. Los van een donkere versie, ziet de Apple Watch Ultra er echter al sinds 2022 hetzelfde uit. Daar komt volgens Digitimes met de Apple Watch Ultra 4 verandering in.

‘Nieuw ontwerp voor Apple Watch Ultra 4’

Volgens de bronnen uit de productieketen, is er sprake van een “volledig redesign” van de duurste Apple Watch. Verdere details geeft de bron niet. Apple zou de Apple Watch Ultra qua design op een aantal punten kunnen vernieuwen. Denk aan een vernieuwde schermrand of een ander ontwerp voor de beschermende zijkant bij de Digital Crown en zijknop. Of de Apple Watch Ultra platter of juist dikker wordt, meldt de bron ook niet.

Het nieuwe ontwerp zou samenhangen met een vernieuwde set aan sensoren achterop het horloge. De Apple Watch (zowel het Ultra-model als de gewone variant) heeft achterop diverse sensoren zoals de hartslagmeter, bloedzuurstofmeter en een polstemperatuursensor. Momenteel heeft de Apple Watch Ultra een optische hartslag­sensor van de derde generatie, dus wellicht stapt Apple met de Apple Watch Ultra 4 over naar een nieuwe veride generatie hartslagsensor.

‘Vernieuwde bloeddrukmeter’

De bron zegt namelijk ook dat er een nieuwe functie komt voor het controleren van je bloeddruk. De huidige Apple Watch-modellen kunnen echter al waarschuwen voor hypertensie, oftewel een hoge bloeddruk. Daarvoor gebruikt het horloge de bestaande hartslagmeter, om over een periode van dertig dagen te controleren of er tekenen zijn die wijzen op een hoge bloeddruk. Mogelijk werkt de nieuwe versie op de Apple Watch Ultra 4 nauwkeuriger, waardoor hij daadwerkelijk kan zien of er sprake is van een hoge bloeddruk, in plaats van alleen de signalen op te pakken die daarop wijzen.

De bron geeft echter niet aan hoe de nieuwe bloeddrukfunctie verschilt van de huidige implementatie, dus dit is slechts speculatie. Apple werkt wel al jaren aan het meten van je bloedsuiker, maar die functie lijkt er ook dit jaar nog niet te komen.

De Apple Watch Ultra 4 wordt nog dit najaar verwacht, samen met de Apple Watch Series 12. We verwachten dat Apple beide modellen in september aankondigt en uitbrengt. De komende maanden zullen er nog regelmatig geruchten opduiken, dus abonneer je op de iCulture-nieuwsbrief om geen bericht meer te missen.