Apple lijkt flink wat in petto te hebben voor de vernieuwde Siri. De nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 27 geven alvast een eerste voorproefje van wat eraan komt.

Apple heeft een nieuwe toegankelijkheidsfunctie voor iOS 27 aangekondigd die mogelijk alvast verklapt waar de vernieuwde Siri toe in staat is. Het gaat om een uitbreiding van Voice Control, waarmee gebruikers straks complexere acties met hun stem uitvoeren – iets wat sterk lijkt op de ‘agentische’ AI-functies waar Apple naar verluidt aan werkt voor Siri. Hoe dat werkt leggen we je uit.

Voorproefje van nieuwe Siri

Voice Control wordt in iOS 27 uitgebreid met mogelijkheden om apps en systeemfuncties met je stem aan te sturen. De functie begrijpt straks beter de context van een opdracht en kan meerdere handelingen achter elkaar uitvoeren, zonder dat je telkens opnieuw een commando hoeft te geven.

Dat lijkt sterk op de richting die Apple ook met Siri op wil. Volgens eerdere geruchten werkt Apple al langere tijd aan een compleet vernieuwde Siri die beter begrijpt wat je bedoelt en zelfstandig acties uitvoert binnen apps. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van instellingen, het beheren van agenda-afspraken of het uitvoeren van meerdere opdrachten tegelijk.

Bloomberg-journalist Mark Gurman sprak eerder zelfs over een meer ‘agentische’ Siri. Daarmee wordt een assistent bedoeld die niet alleen losse vragen beantwoordt, maar actief taken uitvoert en verschillende stappen zelfstandig combineert.

Hier laat Apple alvast een voorproefje van Voice Control in iOS 27 zien, waarbij je door je bestanden kan bladeren met slechts je stem

Focus op privacy

Opvallend is dat Apple bij de nieuwe Siri sterk zou inzetten op privacy. Zo gaan er geruchten over een aparte Siri-app met opties om chatgeschiedenis automatisch te verwijderen. Daarmee probeert Apple zich te onderscheiden van concurrenten als ChatGPT en Gemini.

Daarnaast zou Siri nauwer geïntegreerd worden in iOS 27, met een nieuwe interface en diepere koppelingen met systeemfuncties. Ook werkt Apple volgens geruchten aan AI-functies waarmee Siri bijvoorbeeld automatisch shortcuts maakt op basis van natuurlijke taal.

Nieuwe iOS 27-functies voor toegankelijkheid

Jaarlijks introduceert Apple rond Global Accessibility Awareness Day nieuwe toegankelijkheidsfuncties, die later via software-updates beschikbaar komen voor mensen die moeite hebben met het gebruik van hun iPhone. Dit jaar krijgt dus onder meer Voice Control een flinke boost, wordt ook VoiceOver uitgebreid en voegt Apple extra hulpmiddelen toe waarmee de iPhone eenvoudiger te bedienen is.

Naast deze softwareverbeteringen komt Apple ook met een fysieke oplossing: een speciale MagSafe-houder. Daarmee kunnen mensen die een iPhone lastig kunnen vasthouden, het toestel toch comfortabeler en veiliger gebruiken.

Meer info tijdens WWDC

Apple onthult iOS 27 officieel tijdens WWDC 2026 op maandag 8 juni. Dan krijgen we eindelijk te zien hoe groot de vernieuwing van Siri echt wordt en welke functies direct beschikbaar zijn. Tijdens de keynote presenteert Apple bovendien alle nieuwe software-updates voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer. Benieuwd wat je allemaal kan verwachten? Wij hebben onze 10 verwachtingen van WWDC 2026 voor je op een rij gezet.