Apple laat nu alvast een glimp zien van de nieuwe Siri in iOS 27

Apple lijkt flink wat in petto te hebben voor de vernieuwde Siri. De nieuwe toegankelijkheidsfuncties in iOS 27 geven alvast een eerste voorproefje van wat eraan komt.
Sasha Koevoets -

Apple heeft een nieuwe toegankelijkheidsfunctie voor iOS 27 aangekondigd die mogelijk alvast verklapt waar de vernieuwde Siri toe in staat is. Het gaat om een uitbreiding van Voice Control, waarmee gebruikers straks complexere acties met hun stem uitvoeren – iets wat sterk lijkt op de ‘agentische’ AI-functies waar Apple naar verluidt aan werkt voor Siri. Hoe dat werkt leggen we je uit.

Voorproefje van nieuwe Siri

Voice Control wordt in iOS 27 uitgebreid met mogelijkheden om apps en systeemfuncties met je stem aan te sturen. De functie begrijpt straks beter de context van een opdracht en kan meerdere handelingen achter elkaar uitvoeren, zonder dat je telkens opnieuw een commando hoeft te geven.

Dat lijkt sterk op de richting die Apple ook met Siri op wil. Volgens eerdere geruchten werkt Apple al langere tijd aan een compleet vernieuwde Siri die beter begrijpt wat je bedoelt en zelfstandig acties uitvoert binnen apps. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van instellingen, het beheren van agenda-afspraken of het uitvoeren van meerdere opdrachten tegelijk.

Bloomberg-journalist Mark Gurman sprak eerder zelfs over een meer ‘agentische’ Siri. Daarmee wordt een assistent bedoeld die niet alleen losse vragen beantwoordt, maar actief taken uitvoert en verschillende stappen zelfstandig combineert.

Hier laat Apple alvast een voorproefje van Voice Control in iOS 27 zien, waarbij je door je bestanden kan bladeren met slechts je stem

Focus op privacy

Opvallend is dat Apple bij de nieuwe Siri sterk zou inzetten op privacy. Zo gaan er geruchten over een aparte Siri-app met opties om chatgeschiedenis automatisch te verwijderen. Daarmee probeert Apple zich te onderscheiden van concurrenten als ChatGPT en Gemini. 

Daarnaast zou Siri nauwer geïntegreerd worden in iOS 27, met een nieuwe interface en diepere koppelingen met systeemfuncties. Ook werkt Apple volgens geruchten aan AI-functies waarmee Siri bijvoorbeeld automatisch shortcuts maakt op basis van natuurlijke taal. 

Siri en Apple Intelligence

Gerucht: 'Siri in iOS 27 krijgt privacyfunctie met zelfverwijderende chats'

Bij de vernieuwde Siri houdt Apple ook weer de privacy van gebruikers centraal, zo zegt een bron. Dit is hoe Apple ervoor zorgt dat je toch gebruik kan maken van AI, zonder de dataverzameling.

Nieuwe iOS 27-functies voor toegankelijkheid

Jaarlijks introduceert Apple rond Global Accessibility Awareness Day nieuwe toegankelijkheidsfuncties, die later via software-updates beschikbaar komen voor mensen die moeite hebben met het gebruik van hun iPhone. Dit jaar krijgt dus onder meer Voice Control een flinke boost, wordt ook VoiceOver uitgebreid en voegt Apple extra hulpmiddelen toe waarmee de iPhone eenvoudiger te bedienen is.

Naast deze softwareverbeteringen komt Apple ook met een fysieke oplossing: een speciale MagSafe-houder. Daarmee kunnen mensen die een iPhone lastig kunnen vasthouden, het toestel toch comfortabeler en veiliger gebruiken.

Apple toegankelijkheid

Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Traditiegetrouw heeft Apple vandaag al wat nieuwe functies voor komend najaar aangekondigd, die in iOS 27 toegevoegd worden. Het gaat om een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties, maar ze komen voor iedereen van pas.

Meer info tijdens WWDC

Apple onthult iOS 27 officieel tijdens WWDC 2026 op maandag 8 juni. Dan krijgen we eindelijk te zien hoe groot de vernieuwing van Siri echt wordt en welke functies direct beschikbaar zijn. Tijdens de keynote presenteert Apple bovendien alle nieuwe software-updates voor de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer. Benieuwd wat je allemaal kan verwachten? Wij hebben onze 10 verwachtingen van WWDC 2026 voor je op een rij gezet.

WWDC 2026 logo horizontaal

Dit zijn onze 10 verwachtingen van de WWDC 2026: iOS 27, nieuwe producten en meer

In juni organiseert Apple weer de WWDC, met de WWDC-keynote als grote aftrap. Maar welke aankondigingen kun je verwachten tijdens de WWDC 2026? In deze vooruitblik lees je het.

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

