Nu pas ontdekt: wist je dat Apple stilletjes dit kleine ontwerpdetail van de HomePod mini aangepast heeft?

Wist je dat Apple onlangs de onderkant van de HomePod mini opnieuw ontworpen heeft? Het is een klein en grappig detail dat nog niet eerder opgedoken was.
Benjamin Kuijten -

Terwijl we nog altijd in afwachting zijn van de HomePod mini 2, hebben wij ontdekt dat Apple nog niet zo heel lang geleden nog een subtiele wijziging aan het ontwerp van het huidige model heeft aangebracht. Je gaat dit verschil alleen bijna nooit zien, want het gaat om de onderkant van de HomePod mini die Apple aangepast heeft, zo ontdekte iCulture.

HomePod mini stilletjes aangepast

De HomePod mini staat op een siliconenachtig voetje, passend bij de kleur van de HomePod mini zelf. Daarop staan de standaardteksten zoals Designed by Apple in California en het model- en serienummer, evenals het Apple-logo. Maar juist aan dit onderdeel heeft Apple ergens in de afgelopen anderhalfjaar een wijziging aangebracht. Toen de HomePod mini voor het eerst verscheen, stond het Apple-logo er simpelweg in het donker op gedrukt. Maar bij nieuwere versies, is het Apple-logo er als het ware in geslagen, waardoor het voetje aan de onderkant niet helemaal vlak meer is.

HomePod mini onderkant: oud vs nieuw
Een ander opvallend detail is dat het voetje precies 180 graden gedraaid is ten opzichte van de kabel. De kabel komt nu niet meer aan de onderkant van het Apple-logo uit de HomePod, maar juist aan de bovenkant.

De reden voor deze wijziging is ons volstrekt onduidelijk. Ook weten we niet precies wanneer Apple dit gedaan heeft, maar we hebben wel een vermoeden. Exemplaren die wij in november 2023 aangeschaft hebben, hadden nog het oude voetje. Een model die wij in november 2025 aangeschaft hebben, blijkt het nieuwe voetje te hebben. We hebben daardoor het vermoeden dat de wijziging in 2024 doorgevoerd is, omdat Apple toen ook de ‘nieuwe’ middernacht-versie van de HomePod mini uitbracht. Vermoedelijk heeft Apple sindsdien bij alle kleuren deze wijziging aangebracht.

Wij kwamen dit op het spoor doordat wij recent een vervangend exemplaar van Apple gekregen hebben, in verband met een defect aan onze allereerste HomePod mini uit 2020. Hoewel het verschil geen enkel verschil maakt met het gebruik, vonden we deze kleine ontdekking toch grappig om te delen (ondanks dat je er waarschijnlijk helemaal niks aan hebt). Helemaal omdat Apple eigenlijk zelden tussendoor ontwerpwijzigingen aan haar producten aanbrengt.

Waar blijft de HomePod mini 2?

Ondertussen ligt de HomePod mini 2 nog altijd in de pijplijn, maar wanneer deze precies komt is nog een raadsel. Apple wacht mogelijk op het nieuwe smart home-display, dat door de vertragingen bij de nieuwe Siri ook uitgesteld is. Volgens de meest recente berichten komt de HomePod mini 2 (en een eventuele nieuwe grote HomePod) nog dit jaar uit.

HomePod mini

De HomePod mini is de kleine compacte slimme speaker van Apple. De HomePod mini is in oktober 2020 aangekondigd en sinds maart 2022 ook in Nederland verkrijgbaar, met Nederlandse Siri en stemherkenning. De HomePod mini is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, wit, blauw, oranje en geel. Apple heeft naast de HomePod mini ook nog de grote tweede generatie HomePod.
