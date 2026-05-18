Bij de vernieuwde Siri houdt Apple ook weer de privacy van gebruikers centraal, zo zegt een bron. Dit is hoe Apple ervoor zorgt dat je toch gebruik kan maken van AI, zonder de dataverzameling.

Apple maakt zich al jaren sterk voor privacy en gebruikt het als één van de belangrijkste verkoopargumenten. Volgens Mark Gurman probeert Apple dit met de volledig vernieuwde Siri in iOS 27 te behouden, terwijl het tegelijk een inhaalslag maakt op AI-gebied.

‘Vernieuwde Siri krijgt privacy-functies’

Privacy is al jaren een speerpunt voor Apple en ook bij de ontwikkeling van de vernieuwde Siri blijft dat uitgangspunt centraal staan. Terwijl veel AI-diensten sterk leunen op het verzamelen van gebruikersdata om de modellen te trainen, probeert Apple die afhankelijkheid juist te beperken bij de volgende generatie van zijn assistent.

In iOS 27 werkt Siri naar verluidt meer als een volwaardige chatbot, waarin je gesprekken kunt bewaren, vergelijkbaar met diensten als ChatGPT en Gemini. Tegelijkertijd zou Apple gebruikers meer controle geven over hun data, met onder meer de optie om chats automatisch te laten verwijderen. Je zou ervoor kunnen kiezen om je gesprekken met Siri nooit automatisch te verwijderen of om een timer in te stellen voor dertig dagen of een jaar. Deze zelfde instelling heb je nu al in iMessage, voor je persoonlijk gesprekken met vrienden en familie.

De onderliggende AI zou deels gebaseerd zijn op Google’s Gemini-modellen, maar deze draaien binnen Apple’s eigen Private Cloud Compute-omgeving. Daardoor zouden gegevens niet rechtstreeks bij Google terechtkomen.

Privacy blijft bij Apple centraal

Apple’s strikte privacybeleid heeft ook een keerzijde. Doordat het bedrijf veel minder gebruikmaakt van gebruikersdata voor training, loopt Siri op sommige vlakken aanzienlijk achter op concurrenten als ChatGPT, Gemini en Claude.

In plaats van continu gebruikersinteracties te analyseren, kiest Apple vaker voor technieken waarbij verwerking zoveel mogelijk lokaal of afgeschermd plaatsvindt. Dat gaat in sommige gevallen ten koste van de flexibiliteit of de kwaliteit van antwoorden.

Toch blijft Apple benadrukken dat je geen persoonlijke data hoeft in te leveren voor slimme AI-functies. Dat levert soms minder uitgebreide mogelijkheden op dan bij concurrenten, maar past binnen de bredere strategie waarin privacy als uitgangspunt wordt genomen.

Nieuwe functies Siri in iOS 27

Alles bij elkaar wordt Siri in iOS 27 naar verwachting een stuk slimmer, met een reeks nieuwe functies die Apple tijdens WWDC 2026 zal presenteren. Tijdens de keynote op 8 juni 2026 krijgen we vermoedelijk ook meer duidelijkheid over iOS 27, iPadOS 27 en alle andere updates.

