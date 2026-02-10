Apple TV screensaver met foto's instellen

Wanneer komt de nieuwe Apple TV in 2026? Dit is wat we verwachten

Apple gaat zeer waarschijnlijk dit jaar nog een nieuwe Apple TV uitbrengen. Maar wanneer komt de nieuwe Apple TV 4K 2026? Dit is wat we verwachten.
Hoewel de Apple TV geen massaproduct is zoals een iPhone of iPad, hebben eigenaren van Apple’s streamingkastje niets anders dan lof. De Apple TV wordt over het algemeen dan ook gezien als de beste streamingbox die er is, vanwege de prettige bediening, hoge beeldkwaliteit en nauwe samenwerking met Apple-apparaten. Maar het huidige model is alweer ruim drie jaar oud. Tijd voor een opvolger dus en volgens diverse bronnen staat er ook een nieuwe Apple TV op de planning voor 2026. Maar wanneer komt hij? Daarover is nog enige onduidelijkheid, maar wij proberen je te voorzien van de meest betrouwbare info.

Nieuwe Apple TV in 2026: wanneer komt hij?

Diverse betrouwbare bronnen stellen dat Apple dit jaar met een nieuwe Apple TV komt. Dit wordt dan de vierde generatie Apple TV 4K, als opvolger van de derde generatie uit 2022. Onder andere Mark Gurman van Bloomberg heeft meerdere keren beweerd dat de Apple TV binnenkort vernieuwd wordt, onder andere met een snellere chip. Ook MacRumors heeft eerder vernomen dat er nog een nieuwe Apple TV uit komt.

Er werd lange tijd vanuit gegaan dat 2025 het jaar zou zijn dat er een nieuwe Apple TV aan zou komen, maar dat is helaas niet gebeurd. De reden ervoor is onduidelijk, maar dat neemt niet weg dat een nieuwe Apple TV alsnog in de pijplijn zit.

In de geschiedenis van de Apple TV heeft Apple op meerdere momenten een nieuwe versie uitgebracht. Het huidige model werd in oktober 2022 uitgebracht, maar de tweede generatie verscheen in april 2021. De eerste Apple TV 4K werd uitgebracht in september 2017.

Wij verwachten dat Apple ergens in de eerste helft van dit jaar een nieuw model gaat uitbrengen. De nieuwe Siri én het aankomende smart home-display zou daar ook een rol in kunnen spelen. Apple gaat naar verwachting diverse nieuwe smart home-producten uitbrengen, waar de Apple TV ook onder valt. Zo komt er ook nog een nieuwe HomePod mini. Maar het volledig nieuwe smart home-display zou het kloppend hart moeten worden van Apple’s nieuwe smart home-push. Deze wordt ook dit voorjaar verwacht, dus mogelijk komt een nieuwe Apple TV tegelijkertijd beschikbaar.

Lees ook ons artikel over welke nieuwe functies de Apple TV 4K in 2026 krijgt, want naast een nieuwe chip verwachten we nog meer verbeteringen.

