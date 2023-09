Afgelopen maand kwam het gerucht naar boven dat Apple stopt met leren hoesjes voor iPhone 15. Inmiddels is het mogelijke alternatief al opgedoken. Wij vroegen ons destijds al af wat dit betekent voor andere leren Apple-accessoires, zoals de leren Apple Watch-bandjes. Nu zegt Mark Gurman van Bloomberg dat hij verwacht dat ook de leren bandjes gaan verdwijnen. Sterker nog: Apple zou haar personeel al flinke kortingen geven om van de voorraad leren bandjes af te komen.



‘Geen leren Apple Watch-bandjes meer’

Apple verkoopt momenteel twee soorten leren bandjes: het leren bandje met de klassieke gesp (alleen voor de kleinere Apple Watch-modellen) en de Leather Link, een bandje waarbij de uiteindes magnetisch aan elkaar klikken. Het leren bandje met de klassieke gesp bestaat al sinds de allereerste Apple Watch, terwijl de Leather Link pas jaren later geïntroduceerd werd. Aangezien het er sterk op lijkt dat Apple afstapt van leer, lijkt het einde voor deze bandjes nabij.

In de post op X zien we ook nog een kort filmpje van het mogelijke alternatief voor Apple’s leren iPhone-hoesje.

Daarnaast heeft Apple ook nog een nauwe samenwerking met het luxe modemerk Hermès. Dit modemerk maakt voor Apple bijna alleen maar leren bandjes. Apple zou haar voorraad van deze bandjes flink aan het opschonen zijn. Medewerkers van Apple krijgen tot wel 90% korting op de Hermès-bandjes. Er zou zelfs een bandje van $850 zijn die nu voor $85 verkocht wordt. Het is voor Apple niet ongebruikelijk om uitgefaseerde producten met een flinke korting aan het personeel te verkopen, maar deze hoge kortingen zoals nu het geval is, is uitzonderlijker. Voor gewone klanten gelden deze kortingen helaas niet.

Onduidelijkheid over toekomst Hermès samenwerking

Het is nog afwachten wat het einde van de leren bandjes betekent voor de samenwerking met Hermès. Mark Gurman suggereert dat de samenwerking in tact blijft. Apple zou met Hermès kunnen samenwerken aan een alternatief voor leer of over kunnen stappen naar een geheel ander materiaal. Er waren de afgelopen jaren wel al eerder geruchten dat de samenwerking zou stoppen. In Nederland worden de Apple Watch Hermès en de bijbehorende bandjes overigens niet verkocht.

‘Milieu en duurzaamheid belangrijk thema tijdens presentatie’

Eén van de mogelijke redenen dat Apple af zou stappen van leer, is vanwege het milieu. Gurman suggereert ook dat milieu en duurzaamheid een belangrijk thema is tijdens de presentatie. Er werd eerder ook al gespeculeerd dat sommige onderdelen van de Apple Watch met 3D-printing gemaakt kunnen worden, wat ook weer milieutechnische voordelen op zou kunnen leveren. Apple besteedt tijdens keynotes wel vaker aandacht aan het milieu, waarbij Lisa Jackson vaak aan het woord is.

Tijdens de presentatie van 12 september gaat Apple de iPhone 15-serie onthullen, evenals de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. In onze vooruitblik op het Apple-event van 12 september lees je wat je allemaal kunt verwachten.

