Weinstein kondigde zijn vertrek op Mastodon aan. Hij richtte samen met anderen in 2013 Workflow op en maakte er een populaire tool van waarmee je allerlei dingen kon automatiseren op de iPhone, iPad en Mac. De uitdaging daarbij was dat Apple allerlei beperkingen stelde voor apps van derden. In 2017 werd Workflow overgenomen en Weinstein kwam in dienst bij Apple als software-engineer voor de nieuwe Siri Shortcuts. Hij werkte ook aan andere intelligente en proactieve functies voor Apple.



Van Workflow naar Shortcuts

Workflow is ontstaan vanuit een hackathon. De bedenkers hadden toen nooit kunnen dromen dat het nu voorgeïnstalleerd is op elke iPhone. De overname van Workflow in 2017 leverde aanvankelijk teleurgestelde reacties op. Gebruikers waren bang dat de app om zeep zou worden geholpen. Maar dat gebeurde niet: de overname is eigenlijk heel netjes verlopen. Apple maakte de Workflow-app gratis en bracht nog regelmatig updates met nieuwe functies uit. Toen iOS 12 werd uitgebracht, zat daarin de gloednieuwe Opdrachten-app, die gebaseerd is op de technologie van Workflow. Omdat het een officiële app is, is hiermee veel meer mogelijk op het gebied van automatiseringen. De beperkingen waar Workflow mee te maken had, vielen opeens weg. De shortcuts die je met de Opdrachten-app kunt maken zijn behoorlijk geavanceerd en er is een grote groep liefhebbers die steeds nieuwe shortcuts bedenkt.



Het Workflow-team na het winnen van een Apple Design Award.

Weinstein kijkt tevreden terug: hij hield al van Apple toen hij klein was en werken bij Apple heeft hij dan ook als een hele eer ervaren. Hij vindt het jammer om weg te gaan, maar hij heeft ook zin om wat meer vrije tijd te hebben en aan nieuwe dingen te werken. Dat deze sleutelfiguur nu vertrekt hoeft niet dramatisch uit te pakken. De Opdrachten-app krijgt intern bij Apple ook voldoende aandacht en we kunnen er vanuit gaan dat deze app nog lang zal blijven bestaan.