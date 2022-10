‘Opvouwbare iPad in 2024’

Er gingen in 2019 al geruchten over een opvouwbare iPad, maar die hebben nooit tot iets concreets geleid. En geruchten over een opvouwbare iPhone zijn er ook al heel lang. We zullen nog even geduld moeten hebben maar als het aan Ben Wood, onderzoeksdirecteur van CCS Insight ligt, komt het er in 2024 dan toch echt: het eerste device met een opvouwbaar scherm. In de huidige marktsituatie zou het volgens Wood zin hebben om eerst met een smartphone bezig te gaan.



Volgens display-analist Ross Young zou Apple bezig zijn een opvouwbare iPad van 20-inch te testen. Het scherm zou een resolutie van 4K of hoger hebben. Young noemt het een ‘opvouwbare notebook’ maar omdat het volledig uit een touchscreen bestaat zou het meer een opvouwbare iPad kunnen zijn. Apple heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat er geen plannen zijn om een Mac met touchscreen uit te brengen, of een hybride apparaat. Young denkt echter dat het apparaat pas in 2026 of 2027 op de markt komt, veel later dan concurrenten zoals Samsung. Apple zou met LG samenwerken om een speciaal soort glas te ontwikkelen.

Bloomberg-reporter Mark Gurman heeft vorig jaar al laten doorschemeren dat Apple bezig is met grotere iPads, waardoor de grens met de Mac verschuift.