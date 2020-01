Wil je de Smart Battery Case voor de genoemde modellen blijven gebruiken, dan kan dat want volgens Apple is er geen direct gevaar. Wel kun je tegen een ander probleem aanlopen: de batterijhoes laadt je iPhone niet op, of doet dat alleen met horten en stoten. Kans op oververhitting is er niet, wel heb je kans dat er niets is gebeurd terwijl je dacht dat de iPhone lekker aan het opladen was. Omruilen dus, als je in aanmerking komt! De hoes moet geproduceerd zijn tussen januari 2019 en oktober 2019.

Je kunt hier checken of dit voor jou geldt.



De omruilactie is aangekondigd in een supportdocument op de website van Apple. Het bedrijf heeft niet laten weten hoeveel oplaadhoezen zijn getroffen door het probleem en hoe vaak het voorkomt. Wel, dat her oplaadprobleem zich voordoet bij aansluiting op een Lightning-kabel. Onduidelijk is of het ook speelt bij draadloos opladen. Deze Smart Battery Cases waren de eerste die je ook op een draadloze oplader kunt opladen, zodat je de Lightning-aansluiting vrij houdt voor andere toepassingen.

Als je je iPhone in de Smart Battery Case stopt en vervolgens op een kabel aansluit, dan zal het toestel eerst worden opgeladen. Daarna gaat de case verder met het opladen van de interne batterij. Dat gebeurt bij de kapotte cases niet. Heb je een dergelijke Smart Battery Case voor de iPhone XS, XS Max of XR en denk je in aanmerking te komen, dan kun je contact opnemen met Apple Support of een afspraak maken bij de Genius Bar. Je kunt ook terecht bij een Apple Authorized Service Provider. Je krijgt dan een gratis vervangende batterijhoes. De kapotte hoezen zullen volgens Apple op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

