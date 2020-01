Oprah Winfrey haakt af bij Apple TV+ documentaire

Oprah wil niet meer meedoen

Oprah zou als uitvoerend producent betrokken zijn bij een documentaire van Kirby Dick en Amy Ziering, maar trekt zich nu terug. Ze beroept zich daarbij op ‘creatieve verschillen’. De tv-diva blijft nog wel gewoon betrokken bij Apple TV+ en zal daar ook gewoon haar boekenclub blijven presenteren. Maar de documentaire over seksueel misbruik in de muziekindustrie komt er niet met hulp van Oprah.



Oprah vindt dat Dick en Ziering de documentaire gehaast willen afmaken, zodat het op tijd klaar is voor een premiere op het Sundance Festival. Apple legde de rechten voor de documentaire in december vast, als onderdeel van een grotere deal met Oprah Winfrey. Er werden toen nog geen details gegeven, maar ondertussen is uitgelekt dat het draait om Drew Dixon, een topvrouw uit de muziekindustrie. Zij beschuldigt Def Jam Recordings-oprichter Russell Simmons van seksueel misbruik.

Het Sundance Film Festival is het grootste Amerikaanse filmfestival voor de onafhankelijke film dat jaarlijks plaatsvindt in januari in Utah, in de Verenigde Staten. Oprah neemt haar beslissing op een relatief laat moment: het filmfestival begint al op 23 januari. De filmmakers zullen nu op zoek moeten naar een ander platform, zoals Netflix. Het is alleen de vraag of andere streaming diensten zitten te wachten op afdankertjes van Apple.

De twee filmmakers staan erom bekend dat ze vaak moeilijke onderwerpen aan de kaak stellen. Zo werd Dick eerder genomineerd voor een Academy Award voor ‘Twist of Faith’, waarin hij misbruik in de katholieke kerk aan de kaak stelt. Ook werkte het duo aan meer films over misbruik, zoals de voor een Oscar genomineerde film ‘The Invisible War’ (2012) en de voor een Emmy genomineerde film ‘The Hunting Ground’ (2015).

Om duidelijk te maken dat ze het thema nog steeds belangrijk vindt gooit Oprah het nu over een andere boeg: ze gaat met Time’s Up werken, een organisatie die slachtoffers ondersteunt. Ondertussen blijft ze voor Apple TV+ werken: er staan nog een paar andere documentaires op de rol, waaronder eentje over pesten op het werk en een andere over geestelijke gezondheid. Verder is ze druk met haar boekenclub, waarvan één aflevering nu in Europa te zien is.