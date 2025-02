The Gorge

Twee hoogopgeleide agenten (Miles Teller en Anya Taylor-Joy) worden aangesteld in wachttorens aan weerszijden van een uitgestrekte en zeer geheime kloof om de wereld te beschermen tegen een onbekend, mysterieus kwaad dat binnenin loert. Ze vormen een band op afstand terwijl ze waakzaam proberen te blijven in hun verdediging tegen een onzichtbare vijand. Wanneer de cataclysmische bedreiging voor de mensheid aan hen wordt onthuld, moeten ze samenwerken in een test van zowel hun fysieke als mentale kracht om het geheim in de kloof te bewaren voordat het te laat is.