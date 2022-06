Apple is gestart met een wereldwijd programma 'Apple Community+' als erkenning voor de mensen die het meest bijdragen leveren aan de Apple Support Coummunity. Ze krijgen allerlei extra's.

Apple Support-forum krijgt extra’s

Apple heeft een eigen supportforum, waar je met vragen en problemen terecht kunt. Ook gewone gebruikers kunnen meehelpen om anderen te helpen. Meestal gebeurt dit zonder dat je er veel waardering voor krijgt, maar Apple probeert daar met het Community+ programma nu iets aan te doen. Elk jaar zal een kleine groep actieve forumgebruikers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. Zelf aanmelden kan niet, het is uitsluitend op uitnodiging. Apple let daarbij op mensen die ervoor zorgen dat anderen zich welkom voelen op het forum en anderen voorzien van kwalitatief goede antwoorden op technische vragen.



Als deelnemer kun je punten en awards verdienen en opklimmen binnen verschillende levels. Ben je iemand met een goede reputatie, dan is dat te zien aan je score. Apple laat op een webpagina zien welke levels er te halen zijn en welke voordeeltjes daaraan vast zitten. Zo mag je vanaf level 5 (4.000 punten) zelf gebruikerstips schrijven over Apple-producten. Bij level 6 (8.000 punten) krijg je toegang tot The Lounge, een speciaal forum waar je ideën kunt uitwisselen met andere hooggeplaatste leden. En vanaf level 7 (20.000 punten) mag je meedoen aan de echt leuke events, zoals ontmoetingen met andere actieve leden, waar je ook weer 25 punten mee verdient.

Om snel punten te verdienen moet je zorgen dat jouw antwoord op een vraag als nuttig wordt gemarkeerd (5 punten) of zelfs als ‘Apple recommended’ wordt aanbevolen (7 punten). Ook als beginnend lid krijg je punten voor acties die je uitvoert, maar het Community+ programma met extra’s zoals “white-glove experiences” is er alleen voor een geselecteerde groep, overigens wel wereldwijd.

De Apple Support-forums bestaan al meer dan twintig jaar en worden vooral bevolkt door gebruikers. Heel af en toe mengen Apple-medewerkers zich in een discussie. Op de achtergrond wordt overigens wel moderatie gepleegd, zodat er geen scheldpartijen losbarsten en de beste antwoorden bovenaan komen te staan. Daarnaast is er ook nog de normale Apple Support, waar je wel met medewerkers in contact komt.