De enige Belgische Apple Store in Brussel gaat op 4 juni weer open, na een lange sluiting vanwege het coronavirus. Wel gelden er nieuwe regels om veilig te kunnen winkelen. Ook de Apple Stores in Spanje gaan weer open. Nederland is nog niet aan de beurt.

Apple Brussel vanaf 4 juni weer open

Voor het geval je je afvroeg of je binnenkort weer in de Apple Stores in Amsterdam, Haarlem of Den Haag terecht kunt: helaas hebben we daar nog geen antwoord op. Maar Apple heeft wel bekendgemaakt dat de Apple Store in Brussel vanaf 4 juni weer de deuren gaat openen. Je kunt dan onder strengere regels terecht voor aankopen en service. Sinds midden maart zijn de Apple Stores wereldwijd gesloten, als reactie op de situatie rond het coronavirus. Nu de regels in veel landen langzaamaan versoepeld worden, opent ook Apple weer stapje voor stapje haar deuren.



De afgelopen weken werden al meerdere Apple Stores in Europa heropend en nu zijn is ook de Belgische vestiging aan de beurt.

Op donderdag 4 juni gaat de winkel in Brussel weer open. Je kan daar dus weer terecht voor het ophalen van je nieuwe iPhone, het aanschaffen van een accessoire of bespreken van een MacBook reparatie. Technische ondersteuning zal het belangrijkste zijn nu de winkels weer open zijn. Today at Apple-sessies zijn er voorlopig nog niet. Apple neemt wel enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen zodat alles zo veilig mogelijk kan.

Om te beginnen zijn de openingstijden beperkt. De winkels zijn geopend vanaf 11:00 tot 18:00. Bovendien gelden er binnen de winkels regels voor anderhalve meter afstand. Om dit te kunnen waarborgen, mogen er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in de winkel aanwezig zijn. Bij drukte kan het dus zijn dat je bij de deur moet wachten. Bovendien is een mond- en neuskapje verplicht. Heb je dit niet, dan kan je deze ook van een medewerker krijgen. Apple adviseert nog altijd om online een bestelling te doen.

Dit is de huidige situatie:

Momenteel zijn 259 van de 510 Apple Stores weer open

België: Apple Brussel gaat op 4 juni weer open.

Nederland: Er is nog niets bekendgemaakt over een heropening.

Spanje: 4 van de 11 winkels gaan 4 juni weer open.

Italië: Alle winkels buiten Lombardije zijn weer open.

VS: Diverse winkels zijn heropend, sommige zijn weer tijdelijk gesloten vanwege onlusten.

Canada: Alle winkels buiten Ontario en Quebec zijn heropend.

Japan: Apple Fukuoka en Nagoya Sakae zijn op 27 mei heropend, de overige 8 winkels volgen op 3 juni.

Zweden: Apple Väla Centrum en Emporia zijn sinds 28 mei weer open. Eén winkel in Täby Centrum (ten noorden van Stockholm) blijft nog dicht.

Heropend

In de volgende landen zijn alle Apple Stores heropend:

Australië, Oostenrijk, China, Duitsland, Hongkong, Macao, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan, Thailand.

Nog gesloten

Alle Apple Stores zijn nog gesloten in:

Nederland, UK, Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Singapore, Mexico, Frankrijk, Brazilië.

Alles over de Nederlandse Apple Stores lees je in ons overzicht. Wil je een afspraak maken bij de Apple Store, dan lees je in onze tip hoe je dat doet.