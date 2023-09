We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Changeling

The Changeling is een nieuwe duistere horrorserie op Apple TV+. Het is een bewerking van de bekroonde roman van Victor LaValle. In de serie speelt LaKeith Stanfield de rol van Apollo, die een kind krijgt met Emma, gespeeld door Clark Backo. Het plot van The Changeling is echter moeilijk te beschrijven. Het is een combinatie van mythologische horror en een romantisch sprookje. Aanvankelijk gelooft Apollo dat zijn vrouw Emma symptomen van een postnatale depressie vertoont na de geboorte van hun kind. Maar kort daarna begaat Emma een onvoorstelbare gruweldaad en verdwijnt ze helemaal. Apollo’s realiteit ontrafelt zich in een alternatieve realiteit van mythen, legenden en buitenaardse gebeurtenissen. Heb je eerder Servant gekeken op Apple TV+, dan zul je The Changeling waarschijnlijk ook wel wat vinden.

De eerste drie afleveringen van The Changeling zijn nu te kijken. De rest van het acht afleveringen tellende eerste seizoen wordt wekelijks uitgezonden met nieuwe afleveringen elke vrijdag tot en met 13 oktober.

Bekijken: The Changeling

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Little Mermaid

Te zien bij: Disney+

The Little Mermaid vertelt het verhaal van Ariel, een prachtige en ondernemende jonge zeemeermin die graag op avontuur gaat. Ze is de jongste dochter van Koning Triton, maar ook de meest tegendraadse. Ariel wil dolgraag meer weten over de wereld buiten de zee en wanneer ze het land aan de oppervlakte bezoekt, valt ze als een blok voor de knappe Prins Eric. Ondanks dat haar vader haar verboden heeft om met mensen te praten, moet ze haar hart volgen. Ze maakt een deal met Ursula, de kwade zeeheks, waardoor Ariel de kans krijgt het leven op het land te ervaren. Maar deze deal blijkt niet alleen haar leven, maar ook haar vaders plek op de troon, in gevaar te brengen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

I Am Groot (seizoen 2)

Te zien bij: Disney+

Na de gebeurtenissen in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 1’ is Baby Groot eindelijk klaar om zijn eerste stapjes buiten zijn pot te zetten – maar hij ontdekt al snel dat je moet leren lopen voor je kunt rennen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Top Boy (seizoen 3)

Te zien bij: Netflix

Twee doorgewinterde drugsdealers keren terug naar de straten van Londen, maar hun jacht op geld en macht wordt bedreigd door een jonge, meedogenloze oplichter.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Las Cintas de Rosa Peral

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire over waargebeurde misdaad brengt Rosa Perals eerste interview uit de gevangenis sinds haar veroordeling voor de moord op haar partner met hulp van een ex-minnaar.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Spy Ops (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Agenten van de inlichtingendiensten van MI6 tot de CIA delen insiderverhalen over het spionagevak, Koude Oorlog-campagnes en staatsgrepen die zijn uitgevoerd door geheim agenten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Virgin River (seizoen 5)

Te zien bij: Netflix

Verloskundige Mel zoekt rust in een klein stadje, maar het leven blijkt daar niet zo simpel. Samen met haar geliefde Jack is ze alweer afhankelijk van de vriendelijkheid van vrienden en buren, als er een gevaarlijke bosbrand uitbreekt. Je kunt bijna het hele seizoen kijken, maar de laatste twee afleveringen zijn pas in november te zien. Die gaan namelijk om de feestdagen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬



The Venture Bros.: Radiant is the Blood of the Baboon Heart

Te zien bij: HBO Max

Een landelijke klopjacht op Hank Venture leidt tot ongekende gevaren en onverwachte onthullingen, terwijl The Monarch letterlijk uit is op Dr. Venture’s bloed. Een imposant kwaad uit het verleden duikt weer op om grote schade aan te richten aan de Ventures, The Guild en zelfs aan het huwelijk van de Monarch. Er zijn zowel vrienden als vijanden voor nodig om de wereld van de Ventures weer op orde te krijgen… of er voor eens en altijd een einde aan te maken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Virtuoso

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een professionele huurmoordenaar met een vlijmscherp intellect en stalen zenuwen neemt een opdracht aan van zijn meedogenloze mentor. Hij moet een malafide collega opsporen en uitschakelen. Maar wanneer hij zijn prooi nadert blijken er meerdere moordenaars actief te zijn. Er ontstaat een mysterieus kat en muis spel. Het is onduidelijk wie zijn prooi is.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Tschugger (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

TSCHUGGER is een serie van vijf afleveringen van 30 minuten. Het draait om het hoofdkwartier van de Kantonpolitie van Wallis. Het werk van de agenten beperkt zich meestal tot onbenulligheden: weggelopen schapen, verkeersovertreders en hun aanwezigheid bij dorpsfeesten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Belgravia (seizoen 1)

Te zien bij: SkyShowtime

Belgravia gaat over de geheimen en schandalen in het hoogste echelon van de Londense society in de 19de eeuw. Als de Trenchards een uitnodiging accepteren voor het nu legendarische bal van de hertogin van Richmond op de vooravond van de Slag bij Waterloo, zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die decennia lang consequenties hebben achter de hoge, zware deuren van de mooie huizen in deze rijke wijk.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

B&B Vol Liefde België (seizoen 2)

Te zien bij: Videoland

Kun je niet genoeg krijgen van B&B Vol Liefde en heb je de vorige seizoenen ook al meermaals gekeken? Dan heeft Videoland nu nieuw materiaal om je verslaving voort te zetten. Het tweede seizoen van B&B Zoekt Lief is nu te zien bij de streamingdienst – en het gaat er soms net even wat anders aan toe dan bij de Nederlanders. Het format is hetzelfde: alleenstaande B&B-eigenaren halen meerdere vrijgezellen in huis en hopelijk blijft er eentje plakken. De afleveringen van de Belgische versie duren maar een halfuur. Een ander verschil is dat de Belgische versie nog een ‘Art Rooijakkers’-achtige presentatie heeft, in de vorm van de Vlaamse celebrity An Lemmens.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

De Acht van Glory (seizoen 3 – aflevering 1)

Te zien bij: Videoland

We duiken in de roemruchte kickboksgeschiedenis van GLORY, It’s Showtime en K-1. In elke aflevering een lijst met acht hoogtepunten uit de historie van de sport. Van de vetste knock-outs en mooiste comebacks, tot de grootste incidenten en de beste gevechten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Beautiful Disaster

Te zien bij: Pathé Thuis

Kwajongen Travis is precies wat eerstejaars studente Abby nodig heeft en wil vermijden. Hij brengt zijn nachten door met vechten in ondergrondse bokswedstrijden en zijn dagen als de ultieme charmeur van de universiteitscampus. Maar Abby wil niets met Travis te maken hebben. Geïntrigeerd door Abby’s weerstand tegen zijn aantrekkingskracht, biedt Travis haar een eenvoudige weddenschap aan: als hij zijn volgende gevecht verliest, moet hij een maand vrij van seks blijven. Als hij wint, moet Abby voor dezelfde tijd in zijn appartement wonen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Blind Willow, Sleeping Woman

Te zien bij: Pathé Thuis

Een gigantische spraakzame kikker, een verdwaalde kat en een tsunami helpen een bankmedewerker, zijn vrouw en een schizofrene accountant om Tokio te redden van een aardbeving en zin in hun levens te vinden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube