Apple is druk bezig met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel krijgt twee schermen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Dit is wat we tot nu toe weten.

De iPhone Fold komt naar verwachting uit in 2026 en ondertussen wordt er steeds meer duidelijk over dit opvouwbare toestel. Dit toestel krijgt niet één, maar zelfs twee schermen: een aan de buitenkant en een aan de binnenkant. Zo kan je in elke manier toch gebruik maken van deze iPhone. Wij vatten samen wat je van dit toestel qua scherm kan verwachten.

#1 Formaten scherm iPhone Fold

De iPhone Fold krijgt twee schermen: een groot intern display dat je gebruikt wanneer het toestel opengeklapt is en een compacter cover‑scherm voor wanneer het dichtgeklapt is.

Het binnenste scherm meet circa 7,7-inch en heeft een beeldverhouding die doet denken aan een iPad: breder dan lang, zodat je meer horizontale ruimte hebt voor apps naast elkaar, video en tekst. Het buitenste scherm is ongeveer 5,3-inch en oogt wat langer. Dat maakt het geschikt voor snelle interacties zoals berichten beantwoorden, navigatie starten, muziek bedienen en het maken van een snelle foto zonder het toestel helemaal te openen.

Bekijk ook Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000’ Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone.

#2 iPhone Fold krijgt een kreukvrij scherm

Bij veel foldables van de huidige generatie is in het midden van het scherm nog een duidelijke vouw zichtbaar. Fabrikanten hebben die vouw in de loop der jaren wel weten te verminderen, maar hij blijft merkbaar bij dagelijks gebruik.

Volgens geruchten werkt Apple aan een ontwerp waarbij die vouwlijn nauwelijks of niet zichtbaar is. Hoewel de schermen door Samsung zouden worden geleverd, mikt Apple op een andere paneelopbouw en scharniertechniek dan bij Samsung’s eigen foldables, met als doel een zo vlak mogelijk beeld. De zichtbare ‘kreuk’ ontstaat deels door de mechanische krachten van het scharnier en de wijze waarop de lagen buigen; Apple zou daar specifiek rekening mee houden door een verfijnde materiaalkeuze en scharniertechniek.

#3 Schermtechniek in iPhone Fold

In het scherm van de iPhone Fold komt veel geavanceerde techniek samen. Het interne, opengeklapte display is vermoedelijk een 7,7‑inch OLED‑paneel met een QHD+‑resolutie voor scherpe weergave van tekst, foto’s en video. Volgens de geruchten gebruikt Apple hier een LTPO OLED‑paneel. LTPO maakt een variabele verversingssnelheid mogelijk, waardoor het toestel ProMotion kan inzetten tot 120 Hz. Bij snelle animaties en scrollen schakelt het scherm naar 120 Hz voor vloeiende weergave, terwijl het bij statische content juist kan terugschakelen om energie te besparen. In combinatie met hoge helderheid, nauwkeurige kleurweergave en uitgebreide HDR‑ondersteuning zorgt dit voor een responsieve, hoogwaardige beeldkwaliteit die past bij Apple’s Pro‑schermen.

Het is niet duidelijk welke techniek er voor het coverscherm gebruikt wordt. Sommige geruchten beweren zelfs dat Apple hiervoor een e-ink kleurenscherm zou gebruiken, al lijkt dat gezien de toestellen van de concurrentie niet erg aannemelijk.

Bekijk ook ‘Apple ontwikkelt een e-ink kleurenscherm voor opvouwbaar device’ Apple is bezig met het testen van een e-ink kleurendisplay voor toekomstige opvouwbare iPhones en iPads. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo op basis van informatie uit de toeleveringsketen.

#4 Dynamic Island op de iPhone Fold

De iPhone Fold doorbreekt naar verwachting de trend van recente iPhones met een Dynamic Island — een uitzondering zoals de iPhone 16e is al eerder voorbij gekomen. Op het grote, interne display zou geen Dynamic Island zichtbaar zijn: Apple mikt hier op een volledige weergave zonder uitsparingen.

Omdat de iPhone Fold volgens geruchten geen Face ID‑sensor krijgt en inzet op Touch ID in de zijknop, kan de frontcamera op het binnenste scherm onder het paneel verdwijnen. Het cover‑display krijgt wel een hole‑punch voor de camera, maar ook daar wordt geen Dynamic Island voorzien.

Beschikbaarheid iPhone Fold

Volgens de meest recente geruchten lijkt het erop dat Apple mikt op een presentatie van de eerste vouwbare iPhone in het najaar van 2026. Dit is in lijn met de rest van de toestellen, al komt de iPhone 18 op een later moment dan de iPhone 18 Pro (Max). De komende jaren gaat Apple nog flink wat nieuwe toestellen onthullen.