iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021 11-inch

De iPad Pro is de meest uitgebreide en krachtige iPad in de line-up, terwijl de iPad Air een stevige middenklasser is. Maar de laatste jaren groeien de twee modellen steeds meer naar elkaar toe, mede doordat de iPad Air steeds krachtiger wordt. Je vraagt je dan misschien af waarom je nog een iPad Pro moet kiezen, zeker als je de 11-inch iPad Pro 2021 vergelijkt met de iPad Air 2022. En dat is precies wat we in dit artikel doen.

Verschillen iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021

Voor deze vergelijking kijken we naar de vijf belangrijkste verschillen. Dit zijn over het algemeen de belangrijkste redenen om voor één van de modellen te kiezen en zullen bepalend zijn voor je keuze tussen de iPad Air 2022 of iPad Pro 2021.

#1 Scherm: Nagenoeg even groot, maar iPad Pro toch wat beter

Qua schermformaat schelen de twee modellen nauwelijks van elkaar. De iPad Pro heeft een 11-inch scherm, terwijl de iPad Air 2022 een 10,9-inch scherm heeft. De resolutie is dan ook nagenoeg gelijk, met dezelfde hoeveelheid pixels per inch. Toch zit er een verschil in beeldkwaliteit tussen de twee schermen. De iPad Pro heeft een maximale helderheid van 600 nits, ten opzichte van 500 nits bij de iPad Air. Bovendien is de iPad Pro voorzien van ProMotion, beeldverversing van 120Hz. Dat levert soepelere animaties op en maakt het tekenen met de Apple Pencil ook een stukje nauwkeuriger.

#2 Opslag: meer keuze bij de iPad Pro

Als zoveel mogelijk lokale opslag voor jou het meest belangrijk is, moet je de iPad Pro hebben. Daar kun je kiezen uit meer opslagcapaciteiten, zelfs tot en met 2TB. Bij de iPad Air heb je slechts de keuze uit twee opslagcapaciteiten:

Verschillen opslag iPad Pro 2021 en iPad Air 2022. iPad Pro 2021 iPad Air 2022 Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB

• 2TB • 64GB

• 256GB

#3 Aansluiting: Usb-c, maar er is een verschil

Beide iPads zijn voorzien van usb-c om op te laden en voor het overzetten van gegevens, maar er zit wel een verschil in. De iPad Pro ondersteunt snelheden die horen bij Thunderbolt/USB-4, terwijl de iPad Air 2022 een USB 3.1 Gen 2 aansluiting heeft. In de praktijk betekent dat dat de iPad Pro 2021 een snelheidsoverdracht heeft van maximaal 40Gbps, terwijl dit bij de iPad Air 2022 maximaal 10Gbps is. Dat betekent dat het iets langer duurt voordat grote bestanden overgezet worden, bijvoorbeeld vanuit een digitale fotocamera.

#4 Camera: de iPad Pro de duidelijke winnaar

Op het gebied van camera heeft de iPad Pro 2021 de beste kaarten in handen. Aan de achterkant zit een 12-megapixel dubbele camera met groothoek- én ultragroothoeklens. Daarmee maak je mooiere foto’s en kun je ook optisch uitzoomen. De iPad Air heeft slechts één camera aan de achterkant. Bovendien ontbreekt op dat model de flitser én de LiDAR-scanner, waarmee je betere augmented reality-functies kan gebruiken.

Aan de voorkant zit er ook een verschil in de camera. Hoewel beide modellen een 12-megapixel ultragroothoekcamera met ondersteuning voor Middelpunt hebben, heeft de iPad Pro ook support voor de portretmodus en kun je Animoji en Memoji gebruiken. De iPad Pro heeft daarbij ook nog Face ID aan de voorkant. Op de iPad Air gebruik je de Touch ID-sensor op de powerknop.

#5 Kleuren: meer keuze bij de iPad Air

De iPad Pro 2021 is beschikbaar in slechts twee kleuren: spacegrijs en zilver. Dat zijn wat ons betreft wat saaie kleuren. Het is geen kleur waarmee je opvalt en waarschijnlijk wel al snel op uitgekeken bent. De iPad Air 2022 is er in maar liefst vijf kleuren. Naast spacegrijs is er sterrenlicht (dus geen zilver), blauw, roze en paars. Roze en paars vinden wij niet de mooiste keuzes, maar de blauwe variant ziet er in ieder geval uniek uit. Smaken verschillen natuurlijk, maar dat de iPad Air 2022 op dit vlak meer te bieden heeft staat vast.

#6 Speakers: de iPad Pro klinkt beter

Wil je veel films en series kijken via de speakers op de iPad, dan is de iPad Pro echt een betere keuze. Er zitten vier krachtige speakers in, die zorgen voor stereogeluid in elke oriëntatie. Bij de iPad Air lijken er ook vier speakers in te zitten, maar schijn bedriegt. Net als in het model van 2020 heeft ook de iPad Air 2022 slechts twee speakers in de liggende oriëntatie. Dat betekent dus dat je alleen van stereogeluid kan genieten als je de iPad Air horizontaal houdt. Maar omdat er überhaupt minder speakers in zitten, klinkt het geluid toch ook een stuk minder.

#7 Prijs: verschil van €200,-

Op bijna alle bovenstaande punten scoort de 11-inch iPad Pro 2021 een stukje beter, maar daar betaal je dan ook een prijs voor. De 11-inch iPad Pro 2021 is beschikbaar vanaf €899,-, terwijl je voor de iPad Air 2022 minimaal €698,50 betaalt. Dat is dus een prijsverschil van ruim €200,-. Meer over het kopen van een nieuwe iPad en de beste prijzen vind je in ons artikel.

Overeenkomsten iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021 11-inch

Tussen beide iPads zitten ook veel overeenkomsten. Dit zijn in het kort de vier belangrijkste overeenkomsten:

Design : Qua design zijn beide modellen nagenoeg identiek (los van de kleur). Ze zijn bijna even groot en hebben allebei platte zijkanten met een aluminium behuizing, zonder thuisknop.

: Qua design zijn beide modellen nagenoeg identiek (los van de kleur). Ze zijn bijna even groot en hebben allebei platte zijkanten met een aluminium behuizing, zonder thuisknop. Chip : Beide modellen hebben dezelfde M1-chip. Dat betekent dat ze qua prestaties even sterk zijn en dus ook even lang mee zullen gaan qua software-updates. Je kan er dezelfde apps op draaien die allemaal even goed presteren.

: Beide modellen hebben dezelfde M1-chip. Dat betekent dat ze qua prestaties even sterk zijn en dus ook even lang mee zullen gaan qua software-updates. Je kan er dezelfde apps op draaien die allemaal even goed presteren. Batterij : De batterijduur is bij beide modellen gelijk, namelijk tot 10 uur internetten. Ook ondersteunen ze allebei snelladen.

: De batterijduur is bij beide modellen gelijk, namelijk tot 10 uur internetten. Ook ondersteunen ze allebei snelladen. Accessoires: Beide modellen zijn geschikt voor dezelfde accessoires: Apple Pencil 2, Smart Keyboard Folio en Magic Keyboard voor iPad. De accessoires zijn zelfs uitwisselbaar, inclusief veel hoesjes en covers.

Conclusie iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021 11-inch

De conclusie van deze vergelijking tussen de iPad Air 2022 en iPad Pro 2021 van 11-inch, is dat beide iPads ruim aan je wensen zullen voldoen. De verschillen zitten hem vooral in de kleinere dingen, die voor veel iPad-gebruikers minder interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de camera, die beter en uitgebreider is op de iPad Pro dan op de iPad Air. Datzelfde geldt ook voor het scherm, dat op de iPad Pro betere specificaties heeft dankzij ProMotion en de hogere helderheid. We vinden de iPad Pro dan ook alleen een betere keuze als je deze wil gebruiken als laptopvervanger of als je er echt professioneel werk op wil doen met bijvoorbeeld foto- en videobewerking. Voor iedereen die op zoek is naar een krachtige iPad die lang mee gaat, sterke prestaties heeft en er modern uit ziet, is de iPad Air 2022 wat ons betreft een betere keuze.

Ga de iPad Pro 2021 kopen als je…

…op zoek bent naar een niet al te grote iPad met het beste scherm.

…de iPad wil gebruiken als laptopvervanger en er professionele apps voor foto- en videobewerking op wil doen.

…vaak films en series op de iPad kijkt en daar het beste beeld en geluid bij wil.

…heel veel lokale opslagruimte nodig hebt.

…fotograaf bent en ook met de iPad foto’s wil maken.

…alternatief de 256GB iPad Air is (omdat 64GB te weinig is). In dit geval is een 128GB iPad Pro een betere keuze, omdat de prijs gelijk of zelfs goedkoper is.

Ga de iPad Air 2022 kopen als je…

…een moderne en snelle iPad zoekt die nog jarenlang mee gaat.

…de iPad er meer voor erbij gebruikt en ook nog een Mac hebt.

…niet meer dan €700,- wil uitgeven voor een nieuwe iPad.

…64GB of 256GB voor jou meer dan genoeg is.

…een iPad in een leuk kleurtje wil.

…nooit foto’s maakt met de iPad.

