Wat zijn de beste RSS-apps voor je iPhone of iPad, waarmee je nog sneller nieuws kunt lezen? In dit artikel vind je de belangrijkste iPhone RSS-apps op een rijtje, die samenwerken met Feedly, Feedbin, Newsblur en andere RSS-diensten.

Met een RSS-lezer kun je efficiënt het dagelijkse nieuws doorlezen. Zo blijf je snel op de hoogte van alle artikelen in jouw interessegebied. RSS-apps gebruik je om zogenaamde RSS-feeds op je iPhone te lezen: je abonneert je op verschillende nieuwsbronnen en kunt vervolgens door alle nieuwtjes scrollen. Je ziet precies waar je gebleven bent en kunt favoriete artikelen opslaan om later te lezen. Heb jij al een favoriete RSS-app? Wij op de iCulture-redactie wel!

En wil je met een van onderstaande apps eenvoudig iCulture volgen, gebruik dan de volgende feed-url (of zoek op iCulture.nl als de app een zoekfunctie heeft)

https://www.iculture.nl/feed/

Beste RSS-app voor iOS: Feedly

Feedly is de app die we op de iCulture-redactie fanatiek gebruiken. Feedly levert zowel een RSS-dienst als een bijbehorende app, die je artikelen synchroniseert tussen je apparaten en browsers. De app bevat ook een ontdektool, waarmee je meer feeds vindt die je kunt volgen. Je kunt eigen feeds toevoegen en de weergave daarvan aanpassen, bijvoorbeeld alleen een lijst met koppen, een foto met de nieuwskop ernaast of een van de andere weergaves. Dit kun je per feed anders instellen. Via snelkoppelingen kun je artikelen snel delen via Twitter en andere diensten. Vooral handig voor mensen die snel veel feeds willen doorwerken. Je kunt zelf mappen maken, tags toewijzen aan artikelen en zo een collectie artikelen rond een bepaald onderwerp verzamelen. Wil je de RSS-dienst van Feedly gebruiken, dan ben je niet verplicht om ook de bijbehorende app te gebruiken. Talloze andere apps laten je inloggen bij Feedly, waaronder Reeder.



Feedly voor iPhone en iPad is intuïtief in gebruik. Je voegt je nieuwsbronnen toe en kunt meteen aan de slag. Met veegbewegingen kun je snel door artikelen gaan. Tik je op een link, dan verschijnt de ingebouwde Safari-browser, die meteen overschakelt naar de Reeder-weergave zodat je de tekst ongestoord kunt lezen. Er is ook een nachtmodus, voor als je ‘s avonds laat nog wat nieuws wilt volgen.

#2 Reeder 4

Reeder is een populaire en veelgebruikt RSS-app, die al aan de vierde grote update toe is. Deze app wordt gemaakt door een zelfstandige ontwikkelaar en bevat een aantal goede functies. Je kunt bij de ondersteunde diensten kiezen uit Feedly, Feedbag, Feed Wrangler en meer. Ook is er ondersteuning voor later lezen-diensten zoals Instapaper. Je kunt makkelijk je favoriete feeds toevoegen en voorzien van een ster. Helaas kun je de artikelen niet in verschillende mappen opslaan, zoals bij Feedly wel het geval is. Versie 4 bevat ook een Bionic Reading-mode, waarmee je sneller je artikelen kan lezen.

Bij het doorbladeren van de feeds kun je kiezen uit drie lijsten: All, Unread en Starred. Zo kun je gemakkelijk zien wat er nieuw is en elke artikelen je nog eens wilt lezen. De weergave van de artikelen is op allerlei manieren aan te passen. Zo heb je de keuze uit vier achtergrondkleuren, waaronder een sepia-gele weergave en een nachtmodus. Ook kun je het lettertype en de lettergrootte zelf aanpassen. Daarnaast kun je via allerlei kanalen delen, zoals Twitter, iMessage of de leeslijst in Safari. Geschikt voor iPhone en iPad.

#3 Unread 2

Unread is de favoriete RSS-app van The Sweet Setup en ze hebben daar enkele goede redenen voor. Het is de app die er het beste uitziet en die voor de doorsnee gebruiker het makkelijks in gebruik is. In de gratis versie kun je een beperkt aantal artikelen lezen, maar als de app bevalt is het zeker de moeite om ervoor te betalen. Voor mensen die nauwelijks RSS gebruiken kan de gratis optie voldoende zijn. Je krijgt bijna alle premium-functies gratis, maar bent alleen beperkt door het aantal artikelen.

Unread is snel en makkelijk in gebruik. Het toevoegen van RSS-feeds is echter wat lastiger. Je moet hiervoor een account aanmaken bij Feed Wrangler, Feedbag, Feedly, Fever of Newsblur. Ben je van plan om vaker gebruik te maken van RSS, dan is het een goed idee om alvast een account te hebben. Op de iCulture-redactie gebruiken we het liefst Feedly, maar je kunt ook voor een van de andere aanbieders kiezen, net wat jij prettig vindt. Bij het invoeren van je account kun je gebruik maken van 1Password, de wachtwoorden-app. Je lijst met feeds wordt meteen ingelezen, onderverdeeld in ongelezen, alle en opgeslagen artikelen.

Unread ondersteunt ook categorieën en toont de RSS-feeds waar je abonnee van bent. Met veegbewegingen kun je de app makkelijk bedienen: veeg naar rechts om een pagina terug te gaan of naar links om een contextmenu te openen. Je kunt ook omhoog vegen om naar het volgende artikel te gaan. Je kunt thema’s aanpassen, artikelen delen of in de browser bekijken. Er zijn bij deze app wel wat minder mogelijkheden om het design aan te passen. Er zitten 7 thema’s in, waaronder een nachtmodus. Die zijn echter alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

#4 NetNewsWire

Als je wel eens RSS hebt gebruikt, heb je ongetwijfeld van NetNewsWire gehoord. Deze open source RSS-lezer gaat al jarenlang mee en verscheen eerder al op mobiele platformen. Voor de Mac is de app al beschikbaar, de versie voor iOS is sinds maart 2020 beschikbaar. De app is gratis te gebruiken en bevat geen beperkingen. NetNewsWire is stabiel, snel en concentreert zich op de belangrijkste functies. De makers hebben dan ook vooral de nadruk gelegd op kwaliteit en niet op zoveel mogelijk features. Gaandeweg zullen er wel wat meer nieuwe functies bij komen, maar dit gaat in een rustig tempo. NetNewsWire synchroniseert met Feedbin en Feedly.

Een belangrijke eigenschap van NetNewsWire is dat je feeds op drie manieren kunt maken: Je kunt allereerst de feed direct downloaden, zoals gebruikelijk. Ook kun je een Feedbin-abonnement gebruiken, zodat je ook e-mailnieuwsbrieven en Twitter-feeds te zien krijgt. Op die manier kun je ook de volledige tekst van een artikel binnenhalen, niet alleen de RSS-feed. Tenslotte is er een Safari-extensie (voor de desktop) waarmee je gemakkelijk nieuwsfeeds kan toevoegen aan de app, waarna je ze in de iOS-versie van NetNewsWire kunt bekijken. De app wordt gemaakt door een enthousiast team van vrijwilligers.

De Mac-versie downloaden kan via deze link.

#5 Fiery Feeds

Fiery Feeds is een RSS-lezer ontwikkeld door Lukas Burgstaller. Deze app is vooral gericht op professionele gebruikers, omdat het met meerdere RSS-diensten werkt en omdat je aangepaste acties kunt definiëren voor het delen van artikelen. Betalende gebruikers krijgen net iets meer functies tot hun beschikking dan gratis gebruikers. Zo is de functie Smart Views alleen beschikbaar na betaling en dat geldt ook voor het aanmaken van e-mailtemplates voor het delen van artikelen.

Met Hot Links kun je zien wat de onderwerpen zijn waar ‘iedereen’ het op dit moment over heeft. Dit is ideaal op momenten dat je geen tijd hebt om honderden RSS-feeds door te lezen en wil zien wat je hebt gemist. Fiery Feeds biedt ook High en Low Frequency feeds, zodat berichten die op kleinere blogs verschijnen niet ondersneeuwen door website zoals The Verge en Engadget, die vaak tientallen berichten per dag publiceren. Op de iPad ondersteunt Fiery Feeds ook drag and drop naar andere apps. Ben je premium-lid, dan kun je de volledige tekst van een feed ophalen en offline lezen. Wel schiet deze app wat tekort als het om zoekfuncties gaat. Je kunt alle functies een week lang proberen, daarna betaal je ongeveer een tientje per jaar.

#6 Newsify

Wil je liever je nieuws lezen als een soort krant, dan is Newsify wat je zoekt. De app pakt artikelen uit de feeds die je volgt en plakt ze in een krantachtige opmaak met koppen en een plaatje. Bij het bekijken van een artikel zie je de navigatiebalk bovenin het scherm en een werkbalk onderin. Je kunt hiermee snel een artikel als gelezen markeren, bewaren voor later of delen.

Je kunt overigens ook kiezen voor een lijstweergave van artikelen, maar daar heb je Newsify voor nodig. Door rechts te vegen krijg je een menu met alle items, zowel gelezen als ongelezen en bewaarde items. Ook kun je naar al je nieuwsbronnen gaan. Er zijn een paar opties om de app aan te passen, waaronder een automatische donkere modus voor ‘s avonds, een lichte sepia en een grijsversie. Ook kun je lettertype en lettergrootte aanpassen. Voor het delen van artikelen kun je kiezen uit diverse diensten zoals Pocket, Evernote en Instapaper. Daarnaast biedt het deelmenu je allerlei extra opties.

De app toont reclamebanners, die je tegen betaling kunt laten weghalen maar je zult dan wel maandelijks moeten betalen. Als premium-abonnee krijg je ook een zoekfunctie, volledige artikelen en meer afbeeldingen. De app synchroniseert via iCloud, zodat je artikelen op al je toestellen kunt lezen. Ook kun je aangepaste feed-URL’s invoeren en artikelen offline lezen. Wil je vooral grasduinen door artikelen en hoef je niet stelselmatig je feeds af te werken, dan is Newsify misschien een betere oplossing dan de RSS-apps voor professionele gebruikers. Het is alsof je een knipselmap doorwerkt met alleen nieuwsbronnen die jij interessant vindt.

#7 Flipboard

Flipboard is eigenlijk meer een magazine-op-maat dan een RSS-app, al kun je er wel RSS-feeds mee inlezen. Het draait hier vooral om het uiterlijk, het ontdekken van nieuwe artikelen en allerlei manieren om iets nieuws te vinden. Je bladert makkelijk langs allerlei nieuwtjes, die al voor jou zijn geselecteerd. Via de zoekfunctie zet je de app wat meer naar jouw hand door de URL van een RSS-feed in te voeren. Deze wordt vervolgens toegevoegd aan de lijst van websites die jij volgt.

Flipboard gaat niet zo heel netjes om met de RSS-feeds van websites, waardoor de weergave niet altijd mooi is. En dat is jammer, want RSS is bedoeld als een universeel formaat, dat via allerlei apps in te lezen is. Wees dus niet verbaasd als jouw favoriete apps er in Flipboard niet altijd uit zien, zoals ze bedoeld zijn. Websites moeten vaak speciale aanpassingen doen voor Flipboard-lezers. Je kunt in Flipboard je blogs, nieuwssites en zelfs YouTube-kanalen sorteren zodat je snelle toegang hebt tot alles wat je wilt lezen.

Andere goede RSS-apps

Er zijn nog meer RSS-apps die mogelijk aan jouw wensen voldoen. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze: