Gratis voetbal kijken: zo stream je de Eredivisie zonder extra te betalen

Wil je wedstrijden uit de Eredivisie kijken, maar heb je geen abonnement op ESPN? Geen probleem: er zijn genoeg manieren om de belangrijke wedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV toch live te kunnen volgen. In ons overzicht live voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV ontdek je waar je terecht kunt voor de verschillende competities, ook de Premier League en de Champions League. Maar gaat het je vooral om de wedstrijden in de Eredivisie, dan moet je op deze pagina zijn. We vertellen je precies hoe en waar je de voetbalwedstrijden uit de Eredivisie gratis of zonder bijbetaling kunt kijken.

Optie 1: Gratis voetbal kijken bij ESPN1

Een deel van de voetbalwedstrijden wordt uitgezonden op ESPN1. Dit is de open zender die bij tv-aanbieders zoals Ziggo al in het standaard zenderaanbod zit. Je hoeft dus geen betaalde bundel ESPN Compleet af te sluiten om naar deze Eredivisiewedstrijden te kunnen kijken. Grote kans dat jouw tv-aanbieder ook ESPN1 heeft.

Om een voorbeeld te geven welke livewedstrijden je gratis kunt kijken, laten we de programmering zien van zondag 7 april 2024:

Gratis live te zien op ESPN1: FC Groningen – NAC Breda

Feyenoord – Ajax

Roda JC – VVV-Venlo

sc Heerenveen – FC Utrecht Tegen betaling bij ESPN Compleet: Vitesse – N.E.C. (ESPN2)

Go Ahead Eagles – Almere City (ESPN3)

FC Volendam – RKC Waalwijk (ESPN2)

Zoals je ziet zijn er genoeg leuke wedstrijden die je gratis kunt kijken via jouw tv-aanbieder, ook topwedstrijden zoals de klassieker Feyenoord-Ajax. Wil je het complete aanbod van de Eredivisie-wedstrijden zien, dan zul je een betaald abonnement op ESPN Compleet moeten nemen. Je krijgt dan ook toegang tot de zenders ESPN2, ESPN3 en ESPN4.

Optie 2: Gratis ESPN bij Youfone Standaard

Veruit de beste aanbieding om alle voetbalwedstrijden uit de Eredivisie te kijken, vind je bij Youfone. Bij deze aanbieder zit ESPN Compleet namelijk al gratis in het TV Standaard-pakket. Dus ongeacht of je een voetballiefhebber bent of niet, je krijgt toegang tot 46 zenders, waaronder de 4 zenders van ESPN Compleet. Bovendien zijn 29 zenders in HD-kwaliteit beschikbaar. Het Youfone Internet & TV-pakket is af te sluiten vanaf €15 per maand.

Veel mensen hebben toch al een Internet & TV-pakket nodig en als je de keuze hebt pak je ESPN er gratis bij, terwijl je er bij veel andere providers apart voor moet betalen.

Optie 3: Gratis sport kijken bij Canal+

Bij Canal+ kun je alle wedstrijden in de Eredivisie live kijken. Door een proefabonnement van een week te nemen, heb je toegang tot meer dan 75 zenders, inclusief die van ESPN. Je kunt het abonnement op Canal+ op elk moment opzeggen. Doe je dit binnen de proefperiode van een week, dan kost het je helemaal niets. Je bent alleen eenmalig 1 cent kwijt om jezelf de verifiëren.

Zo werkt het:

Ga naar deze pagina bij Canal+. Klik op Abonneer nu en zorg dat er Sport in je bundel zit. Vul je gegevens in. Doe een betaling van 1 cent ter verificatie. Log in op Canal+ met je ingevulde gegevens. Klik op Sport en je kunt de livestream van alle Eredivisie kijken.

Bij de bundel van €14,95 per maand is alle sport inbegrepen, ook alle zenders van ESPN. Maar jij betaalt niets omdat je 7 dagen gratis kunt kijken. Je kunt het abonnement op Canal+ op elk moment gratis opzeggen.

Je kunt Canal+ kijken op je iPhone, iPad of Apple TV met de Canal+ app. Veel smart-tv’s hebben Canal+ ingebouwd. Wil je de app niet installeren omdat je toch maar korte tijd gaat kijken, dan kun je ook via de browser streamen. Dit werkt op vrijwel elk apparaat met een webbrowser.

Na de proefperiode kost Canal+ €14,95 per maand als je besluit verder te kijken. Hiermee krijg je toegang tot alle wedstrijden van de Eredivisie die op ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 én ESPN 4 worden uitgezonden. Later terugkijken kan ook. En met nog 75 andere zenders waar je naar kunt kijken, is er altijd wel iets te doen.

Wil je weten via welke apps en aanbieders je live voetbal kunt kijken op je iPhone en andere apparaten? Daar hebben we een overzicht voor!